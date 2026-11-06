Khối thi đua số 6 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026

Tham dự hội nghị có đại biểu Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cùng lãnh đạo, chỉ huy, đại diện cơ quan chính trị của 9 học viện, nhà trường thuộc Khối thi đua số 6.

Trung tướng Trần Danh Khải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Lục quân, Khối trưởng khối thi đua số 6 chủ trì hội nghị.

Năm 2026, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, các đơn vị trong Khối tập trung thi đua nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh chuyển đổi số và xây dựng nền nếp chính quy. Nhiều mô hình được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như “5 nhất trong diễn tập” của Học viện Lục quân, “Dạy sáng tạo, học sáng tạo, thi thực chất” của Học viện Quốc phòng và “Giờ giảng hay, bài giảng tốt” của Học viện Chính trị. Nhiều đề tài, sáng kiến của các đơn vị đạt giải tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 26.

Trung tướng Lê Văn Hải, Phó chính ủy Học viện Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật Quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 5 học viện, nhà trường được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Hàng trăm lượt tập thể và hàng nghìn lượt cá nhân được thủ trưởng các cấp khen thưởng.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Trần Danh Khải đánh giá các đơn vị đã cụ thể hóa chỉ tiêu thi đua, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó và kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích. Đồng chí đề nghị trong năm 2027, các học viện, nhà trường bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị để đổi mới nội dung, hình thức thi đua, tập trung khắc phục dứt điểm những khâu yếu, mặt yếu. Qua đó, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng các học viện, nhà trường chính quy, mẫu mực, thông minh, hiện đại.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Học viện Lục quân, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 8 học viện, nhà trường trong khối thi đua và tiến hành bàn giao nhiệm vụ khối trưởng, khối phó năm 2027.