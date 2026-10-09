Khối thi đua số 5 Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật: Triển khai toàn diện, đồng bộ công tác thi đua, khen thưởng

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HC-KT) dự, chỉ đạo hội nghị. Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhà máy Z153 chủ trì hội nghị.

Khối thi đua số 5 Tổng cục HC-KT gồm 7 đơn vị: Xí nghiệp Liên hợp Z751, Nhà máy Z133, Nhà máy Z153, Nhà máy Z151, Viện Kỹ thuật Cơ giới quân sự, Công ty TNHH MTV Ứng dụng công nghệ cao Z45, Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch và Vận tải biển Phương Nam.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường, Phó chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2026, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và các khâu đột phá; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Nổi bật là, các đơn vị trong khối tổ chức sửa chữa, sản xuất, kinh doanh bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng; chấp hành nghiêm các chế độ, quy định của Nhà nước, Quân đội về sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến vũ khí trang bị kỹ thuật, sản xuất hàng quốc phòng.

Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Nhà máy Z153 chủ trì hội nghị.

Quán triệt chủ đề năm 2026 “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại” và chủ đề Phong trào TĐQT “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”, các đơn vị trong khối chủ động đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức thi đua, góp phần nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và thúc đẩy Phong trào TĐQT trong toàn quân.

Thiếu tướng Vũ Văn Cường chứng kiến bàn giao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 5 năm 2027 từ Nhà máy Z153 sang Xí nghiệp Liên hợp Z751.

Quang cảnh hội nghị.

Để công tác TĐKT và Phong trào TĐQT năm 2027 đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Thiếu tướng Vũ Văn Cường yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan trong khối tăng cường quán triệt nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác TĐKT và phong trào TĐQT; chấp hành nghiêm nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, vận hành quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người chỉ huy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ các cấp. Đồng thời, gắn thi đua với khen thưởng, khen thưởng với công tác chính sách; bảo đảm khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch, lấy chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo. Các đơn vị thành viên trong khối cần phải xác định lộ trình, chiến lược để triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu, các yếu tố nhận diện đặc trưng của từng nhà máy, xí nghiệp, Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua số 5 tiến hành bỏ phiếu đề nghị tặng thưởng danh hiệu Cờ thi đua và bàn giao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 5 năm 2027 từ Nhà máy Z153 cho Xí nghiệp Liên hợp Z751.