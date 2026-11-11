Khối thi đua số 5 nghiệm thu công trình an sinh xã hội tại xã Hà Quảng

Gia đình anh Hoàng Trọng Tuấn thuộc diện hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nằm trong diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát. Gia đình có 4 nhân khẩu, 2 vợ chồng là lao động tự do, thu nhập không ổn định. Trước đây, gia đình phải sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương, ngôi nhà được khởi công xây dựng từ tháng 7/2026, đến nay đã hoàn thành.

Ngôi nhà cấp 4, diện tích gần 100 m², thiết kế đơn giản, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của gia đình, tổng giá trị xây dựng trên 300 triệu đồng. Trong đó, Khối Thi đua số 5 hỗ trợ 30 triệu đồng, địa phương 30 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng. Cùng với nguồn hỗ trợ, gia đình chủ động huy động thêm kinh phí và công sức để hoàn thiện ngôi nhà.

Đại diện lãnh đạo Khối Thi đua số 5 và chính quyền địa phương trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình anh Hoàng Trọng Tuấn, xóm Nà Giàng, xã Hà Quảng.

Tại buổi nghiệm thu, đại diện Khối Thi đua số 5 và cấp ủy, chính quyền địa phương đã trao biển tượng trưng công trình, kiểm tra thực tế và đánh giá kết quả xây dựng nhà.

Ngôi nhà mới sẽ giúp gia đình anh Hoàng Trọng Tuấn ổn định chỗ ở, giảm bớt khó khăn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, phát huy trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện công tác an sinh xã hội, chung tay chăm lo cho các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.