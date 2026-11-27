Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Quyền Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Trưởng Khối Thi đua số 4 phát biểu tại chương trình thiện nguyện “Chung tay vì sự nghiệp giáo dục xã Kim Bảng”

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Quyền Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, Trưởng Khối Thi đua số 4, Trưởng đoàn công tác; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao dịch NHNN; đồng chí Phan Huy Thắng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC), đơn vị Phó Khối Thi đua số 4; cùng lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Tư Hải Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; đại diện lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh Trường Mầm non Thanh Long.

Chung tay cải thiện cơ sở vật chất trường học

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của mỗi địa phương và đất nước. Đầu tư cho giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, chính là đầu tư cho tương lai, góp phần tạo dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời.

Xuất phát từ tinh thần đó, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của ngành Ngân hàng, Khối Thi đua số 4 đã thống nhất tổ chức chương trình thiện nguyện tại Trường Mầm non Thanh Long.

Dãy nhà học hai tầng Trường Mầm non Thanh Long khang trang, sạch đẹp sau khi được sơn sửa, chống thấm, góp phần nâng cao điều kiện chăm sóc và giáo dục trẻ

Qua khảo sát thực tế và trao đổi với chính quyền địa phương, nhà trường, Khối nhận thấy cơ sở vật chất, cảnh quan và điều kiện phục vụ hoạt động học tập, sinh hoạt của các cháu còn những khó khăn cần được quan tâm hỗ trợ. Trên cơ sở đó, các đơn vị thành viên đã cùng vận động nguồn lực, lựa chọn những hạng mục thiết thực để cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang trường lớp.

Đáng chú ý, nhờ sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, tổng kinh phí vận động đạt 300 triệu đồng, vượt mức dự kiến ban đầu. Từ nguồn đóng góp tăng thêm, Khối quyết định dành kinh phí trang bị khu vui chơi cho các cháu, tạo thêm không gian vận động, phát triển thể chất và tinh thần trong môi trường an toàn, thân thiện.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hải, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 4 đối với địa phương và nhà trường. Khối mong muốn những hạng mục được hỗ trợ sẽ góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo thêm niềm vui cho các cháu mỗi ngày đến trường, đồng thời chia sẻ khó khăn với đội ngũ giáo viên trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Theo báo cáo của Khối Thi đua số 4, chương trình được triển khai trên tinh thần tự nguyện, phát huy trách nhiệm xã hội và truyền thống đoàn kết của các đơn vị trong ngành Ngân hàng. Nguồn lực được huy động từ sự đóng góp của cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị thành viên.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 4 (NHNN) trao biển tượng trưng hỗ trợ cơ sở vật chất trị giá 300 triệu đồng cho Trường Mầm non Thanh Long.

Các hạng mục hỗ trợ tập trung vào sơn sửa, xử lý chống thấm mặt ngoài dãy nhà học hai tầng, bao gồm xử lý bề mặt tường, chống thấm, sơn tường, dầm, trần, cột và các cấu kiện sắt thép với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Quá trình triển khai có sự phối hợp giữa Khối Thi đua số 4, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, chính quyền địa phương, nhà trường và đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV CBC Group. Các hạng mục được thực hiện theo yêu cầu kỹ thuật, chú trọng chất lượng công trình và an toàn lao động. Sau gần một tháng thi công, các công việc theo hợp đồng cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Hỗ trợ đúng nhu cầu, phát huy hiệu quả thiết thực

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình, đồng chí Đặng Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện toàn xã có 175 lớp học ở ba cấp, với 6.212 học sinh và 401 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Riêng giáo dục mầm non có hai trường với 1.085 trẻ. Trường Mầm non Thanh Long có 15 lớp, 372 trẻ và 46 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hoạt động tại ba điểm trường, trong đó một số điểm còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất.

Đồng chí Đặng Văn Lập, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ

Theo lãnh đạo địa phương, trong bối cảnh địa phương đang từng bước ổn định tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sự đồng hành của Khối Thi đua số 4 có ý nghĩa thiết thực, góp phần tháo gỡ một phần khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục.

Điểm đáng trân trọng của chương trình là nguồn kinh phí được hình thành từ sự đóng góp tự nguyện, trong đó có sự hưởng ứng đóng góp một ngày lương của cán bộ, nhân viên các đơn vị. Mỗi phần đóng góp tuy có giá trị khác nhau nhưng đều thể hiện tình cảm và mong muốn chung tay mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho trẻ em địa phương.

Thay mặt lãnh đạo xã Kim Bảng, đồng chí Đặng Văn Lập trân trọng cảm ơn Thời báo Ngân hàng, CIC, Sở Giao dịch NHNN, Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Công nghệ thông tin, NHNN Khu vực 8 cùng toàn thể cán bộ, người lao động các đơn vị đã quan tâm, phối hợp triển khai chương trình.

Địa phương cam kết phối hợp với nhà trường thực hiện đầy đủ việc tiếp nhận, bàn giao, rà soát chất lượng, khối lượng công trình; quản lý, bảo dưỡng và sử dụng các hạng mục đúng mục đích, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, bảo đảm cơ sở vật chất được cải thiện đi đôi với môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Cô giáo Cao Thị Chung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Long phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu đáp từ, cô giáo Cao Thị Chung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Long bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ của Khối Thi đua số 4 và NHNN Khu vực 8. Theo cô giáo Cao Thị Chung, trong điều kiện địa bàn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường vẫn có những hạn chế, sự hỗ trợ của các đơn vị ngành Ngân hàng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện trường lớp mà còn là nguồn động viên để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà trường cam kết quản lý, bảo quản, duy tu và sử dụng các hạng mục được hỗ trợ đúng mục đích, phát huy hiệu quả lâu dài trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Chương trình “Chung tay vì sự nghiệp giáo dục xã Kim Bảng” năm 2026 là hoạt động thiện nguyện thiết thực, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm xã hội của các đơn vị thuộc Khối Thi đua số 4 - NHNN. Qua đó, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành Ngân hàng, không chỉ đồng hành cùng phát triển kinh tế mà còn tích cực chung tay thực hiện an sinh xã hội, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và thế hệ tương lai của đất nước.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Kim Bảng và Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thanh Long cùng đại diện Khối Thi đua số 4 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ bàn giao