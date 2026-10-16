Khối thi đua số 4 Bộ Quốc phòng tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Khối thi đua số 4; lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) cùng đại diện các cơ quan chức năng thuộc các đơn vị trong Khối.

Khối thi đua số 4 Bộ Quốc phòng gồm các đơn vị: Bộ tư lệnh 86, Quân đoàn 12, Quân đoàn 34 và Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86 (đơn vị đảm nhận Khối trưởng năm 2026) chủ trì hội nghị.

Hội nghị thống nhất đánh giá: Năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả quyết định của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, bảo đảm cho công tác TĐKT được triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, sáng tạo; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Năm 2027, Khối thi đua số 4 xác định tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách hành chính; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính; chú trọng khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ khó, đột xuất, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ tư lệnh 86 bàn giao Cờ Luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 4 Bộ Quốc phòng năm 2027 cho Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Minh Thắng đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác TĐKT. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào, lựa chọn nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, hướng vào khắc phục yêu cầu khâu yếu, mặt yếu; tạo chuyển biến rõ nét trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Các đơn vị thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả thi đua, bảo đảm khách quan, thực chất; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào TĐQT năm 2027.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối đã bình xét đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Bộ tư lệnh 86 đã bàn giao Cờ Luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 4 Bộ Quốc phòng năm 2027 cho Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.