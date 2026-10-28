Khối thi đua số 4 (Binh đoàn 16): Đổi mới sáng tạo, bứt phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quang cảnh hội nghị.

Khối thi đua số 4 gồm: Chi nhánh Công ty 16 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Công ty 16 tại Hà Nội, Trung tâm xử lý Bom mìn 16, Xí nghiệp Khai thác Khoáng sản (KTKS) 16, Xí nghiệp Than, Khoáng sản 16; Trại giống cây trồng, Văn phòng Đại diện tại Hà Nội, Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh Thương mại 16.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của Khối được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Phong trào đã tạo động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bám sát chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng” và tư tưởng chỉ đạo “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”. Các đơn vị đã chủ động đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, xuất nhập khẩu, rà phá bom mìn, vật nổ; tích cực mở rộng thị trường, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Tính đến cuối tháng 10-2026, nhiều đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch năm, tiêu biểu như: Xí nghiệp KTKS 16 (đạt 180%), Chi nhánh Công ty tại Hà Nội (đạt 129%), Trung tâm Xử lý bom mìn 16 (đạt 101%). Dự kiến đến cuối năm 2026, các đơn vị trong Khối sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Công tác hậu cần, tài chính và kỹ thuật được bảo đảm chặt chẽ. Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50 tiếp tục phát triển chiều sâu; duy trì quân số khỏe thường xuyên đạt từ 98% trở lên.

Bàn giao Khối trưởng và khối phó năm 2027 cho Chi nhánh công ty 16 tại Hà Nội và Xí nghiệp KTKS 16.

Trong thực hiện các khâu đột phá, Khối đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tập trung giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ “vững về chính trị, mẫu mực về đạo đức, tinh thông về chuyên môn, kỷ luật nghiêm, tác phong chính quy”. Thực hiện nghiêm các chỉ lệnh điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh; đẩy mạnh xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tình hình tư tưởng toàn khối ổn định, tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giữ ở mức dưới 0,1%, không có vụ việc nghiêm trọng. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và thực hiện hiệu quả Phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”. Cán bộ, nhân viên chủ động nâng cao kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng “quân nhân số”.

Khối thi đua số 4 quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua quyết thắng trong thời gian tới.

Quý IV-2026 và năm 2027, Khối xác định tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện trọng đại: 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến, 82 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 37 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 28 năm Ngày truyền thống Binh đoàn.

Hội nghị đã bàn giao vị trí Khối trưởng và khối phó năm 2027, theo đó Chi nhánh công ty 16 tại Hà Nội đảm nhiệm cương vị Khối trưởng, Xí nghiệp KTKS 16 đảm nhiệm Khối phó.