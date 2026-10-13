Khối thi đua số 3 (Quân đoàn 12): Gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị

Khối thi đua số 3 (Quân đoàn 12) gồm các đơn vị: Lữ đoàn 299, Lữ đoàn 241, Lữ đoàn 203, Lữ đoàn 368, Lữ đoàn 164, Lữ đoàn 673 và Trung đoàn 140. Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của các đơn vị trong khối được triển khai toàn diện trên các mặt công tác, trọng tâm là sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và tham gia hội thi, hội thao. Phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành.

Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết, Phó tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu chỉ đạo.

Các đơn vị chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng Đảng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện, diễn tập theo kế hoạch; thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng được quan tâm thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027. Đề xuất các giải pháp, biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng; duy trì nghiêm sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật và thực hiện công tác khen thưởng đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết ghi nhận những kết quả các đơn vị trong Khối đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; đồng thời yêu cầu thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật. Đồng chí Phó tư lệnh nhấn mạnh việc xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua phải sát nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện công tác khen thưởng dân chủ, công khai, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội nghị tiến hành bình xét, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2026 và bàn giao nhiệm vụ khối trưởng, khối phó Khối thi đua số 3 năm 2027. Theo quyết định của Quân đoàn 12, năm 2027, Lữ đoàn 164 đảm nhiệm khối trưởng, Lữ đoàn 673 đảm nhiệm khối phó.