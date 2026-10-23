Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, đơn vị Khối trưởng, chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Vũ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tướng Lê Đình Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân; Chuẩn Đô đốc Lê Bá Quân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Phòng Thi đua, khen thưởng, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của các đơn vị trong khối.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thi đua hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của từng lực lượng

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng được triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng trên các mặt công tác. Các đơn vị quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đất liền, biên giới, hải đảo của Tổ quốc. Các phong trào được cụ thể hóa bằng những chỉ tiêu, hành động thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, hiệu quả, thực chất.

Bộ đội Biên phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Toàn lực lượng đã xác lập, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh thành công 134 chuyên án, bắt giữ 10.764 vụ với 13.867 đối tượng; trong đó có 765 vụ ma túy, thu giữ 997,86kg ma túy; 881 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; 28 vụ mua bán người, giải cứu 32 nạn nhân; phát hiện 4.780 vụ xuất nhập cảnh trái phép với 5.507 đối tượng. Tổng giá trị hàng hóa tạm giữ và tiền xử phạt vi phạm hành chính là 267,61 tỷ đồng.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động đối ngoại quốc phòng. Các hoạt động phối hợp, kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới, cửa khẩu và nhân dân các nước láng giềng được triển khai hiệu quả. Nổi bật là việc phối hợp tham mưu tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; duy trì hiệu quả hoạt động kết nghĩa của 252 cặp đơn vị hai bên biên giới; tham gia Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6.

Trong công tác phòng, chống thiên tai, Bộ đội Biên phòng đã điều động 7.517 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn 511 vụ, hỗ trợ 442 người; kêu gọi gần 150.000 lượt phương tiện với hơn 690.000 người dân chủ động phòng tránh thiên tai. Bộ đội Biên phòng đã tham gia khắc phục sạt lở tại Mường Than, tỉnh Lai Châu và hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng cử gần 15.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, khai quật 36.277 mộ liệt sĩ; huy động 2.767 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp 10.743 ngày công xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới. Các mô hình, chương trình như “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” tiếp tục được nhân rộng.

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức khám bệnh cho 30.956 lượt người, cấp thuốc miễn phí trị giá hơn 9,8 tỷ đồng; tặng 7.768 suất quà trị giá 4,4 tỷ đồng; hỗ trợ 21 công trình dân sinh, 8 nhà tình thương và 11 nhà Đại đoàn kết, với tổng trị giá hơn 37,4 tỷ đồng.

Với những thành tích nổi bật, Bộ đội Biên phòng có 11 tập thể, 20 cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Chiến công; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Ba. Ngoài ra, 5 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 28 tập thể, 51 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng; 438 tập thể, 1.133 cá nhân được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân còn được Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Dân tộc và Tôn giáo khen thưởng.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Văn Yên, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Quân chủng Hải quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ các vùng biển trọng điểm; tham gia 9 cuộc diễn tập quy mô lớn, nổi bật là diễn tập BĐ-26 và diễn tập cứu nạn tàu ngầm với Liên bang Nga. Đơn vị tổ chức an toàn 19 chuyến tàu, 6 chuyến máy bay, đưa gần 4.000 đại biểu thăm, kiểm tra quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 và vùng biển Tây Nam.

Quân chủng Hải quân kịp thời cứu nạn 390 người và 15 tàu, thuyền; dập tắt 10 đám cháy rừng với tổng diện tích 14.225ha và 4 đám cháy khác; hoàn chỉnh biểu tổ chức, biên chế các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và thành lập lực lượng phương tiện không người lái. Đơn vị trồng 45.972 cây xanh trong Đề án “Xanh hóa Trường Sa”; xây dựng, bàn giao 36 nhà cho nhân dân vùng lũ trong “Chiến dịch Quang Trung”; hỗ trợ xây dựng 82 nhà Đồng đội, 17 nhà Đại đoàn kết và 2 trường phổ thông nội trú liên cấp. Các chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” và “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tiếp tục được duy trì.

Năm 2026, Quân chủng Hải quân có 4 cá nhân được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 42 tập thể, 52 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động; 58 tập thể, 104 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 219 tập thể, 623 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, 68 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 357 tập thể, 1.284 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân chủng tặng Bằng khen; 1.524 cá nhân được tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” và 9.988 cá nhân được tặng Huy hiệu “Chiến sĩ Trường Sa”.

Trung tướng Trần Ngọc Quyến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Quân chủng Phòng không - Không quân quản lý chặt chẽ vùng trời, tổ chức thực hiện 7.710 chuyến bay an toàn; đưa 4 tổ hợp tên lửa S-125-VT và 2 tổ hợp S-300-PMU1 vào trực ban chiến đấu; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc phương tiện bay không người lái hoạt động trái phép quanh các sân bay dân dụng; hoàn thành 2.676 lượt nhảy dù an toàn; huấn luyện chuyển loại trên các dòng máy bay hiện đại T-6C, L-39NG, IAK-130.

Quân chủng triển khai hiệu quả Kế hoạch tác chiến “Vòm phòng không bền vững”, Đề án Tự động hóa chỉ huy trong Quân đội nhân dân Việt Nam của Quân chủng (Đề án 33); phối hợp bàn giao 21 nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” và vận chuyển an toàn 20.667 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Với những kết quả đạt được, Quân chủng Phòng không - Không quân có 164 tập thể, 723 cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước và Bộ Quốc phòng, trong đó có 1 tập thể, 8 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 203 tập thể, 956 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng khen thưởng.

Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Kiệt

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam điều động, sử dụng hàng trăm lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trên biển, hành trình hơn 355.939 hải lý an toàn; xua đuổi 2.300 lượt tàu cá xâm phạm vùng biển Việt Nam; cứu sống 254 người dân và 7 phương tiện gặp nạn.

Lực lượng triển khai quyết liệt đợt cao điểm chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xử phạt 190 vụ, 197 tàu vi phạm với số tiền hơn 4,8 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 25 “Phiên tòa giả định”, tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn ngư dân; bắt giữ, xử lý 1.523 vụ với 1.974 đối tượng vi phạm pháp luật. Nổi bật là Chuyên án 126MT, thu giữ 1,16 tấn ma túy tổng hợp trên biển. Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” được triển khai tại 21 tỉnh, thành phố, thu hút hơn 472.000 học sinh tham gia.

Trong năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam có 1 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 1 tập thể, 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, 61 tập thể, 85 cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; 2 tập thể, 3 cá nhân nhận Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 465 tập thể, 1.236 cá nhân được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cấp khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả nổi bật, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; trao đổi kinh nghiệm, chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua, khen thưởng tại từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn thi đua với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2027.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng năm 2027 cho lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đưa phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thực chất

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Khối thi đua số 3 đạt được trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026. Đồng chí khẳng định, những kết quả đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Trọng tâm là Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; Chương trình số 3609-CTr/QUTW ngày 26/3/2025 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Trên cơ sở đó, các đơn vị cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng, cơ quan, đơn vị.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng hoa chúc mừng và chứng kiến Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng năm 2027 cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, các đơn vị phải duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm; nâng cao chất lượng nắm, đánh giá, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách xử lý hiệu quả những tình huống xảy ra trên biên giới, biển, đảo và vùng trời, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chủ động thực hiện tốt công tác phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai, bão lũ, tìm kiếm, cứu nạn.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các đơn vị chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, sát đối tượng, địa bàn và vũ khí, trang bị. Các đơn vị cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, tích cực triển khai các phong trào “Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”.

Trung tướng Vũ Trung Kiên tặng quà lưu niệm “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” cho Thượng tướng Trương Thiên Tô. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn tặng quà lưu niệm “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” cho các đại biểu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đối với công tác thi đua, khen thưởng, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua; lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu. Các đơn vị cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là những tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn khó khăn, gian khổ, phức tạp. Công tác khen thưởng phải bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, chính xác, kịp thời, đúng người, đúng thành tích; kiên quyết khắc phục biểu hiện hình thức, nể nang.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu các đơn vị trong Khối thi đua số 3 tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đã chỉ ra, đưa phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2027 đi vào chiều sâu, thực chất, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu trong Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Tuấn Kiệt

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành bình xét, suy tôn các đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026, đề nghị cấp có thẩm quyền xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Cảnh sát biển Việt Nam và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho Bộ đội Biên phòng, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân. Bộ đội Biên phòng đồng thời bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 3 Bộ Quốc phòng năm 2027 cho Cảnh sát biển Việt Nam.