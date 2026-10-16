Khối thi đua số 3 Binh đoàn 16 triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Khối thi đua số 3 gồm các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng: 717, 719, 720, 726, 728 và Bệnh viện Quân dân y 16. Năm 2026, các đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng, bám sát nhiệm vụ chính trị, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”.

Đại tá Lại Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai đúng kế hoạch; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được quan tâm, tỷ lệ quân số khỏe duy trì từ 98,5% trở lên.

Phong trào thi đua đạt nhiều kết quả nổi bật. Tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Binh đoàn, Khối có 1 tập thể được tặng bằng khen, 1 cá nhân đoạt giải Nhất, 2 cá nhân đoạt giải Nhì và 3 cá nhân đoạt giải Ba. Tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu do Binh đoàn tổ chức có 1 tập thể được tặng bằng khen, 2 giải A, 1 giải B và 6 giải C.

Quang cảnh hội nghị.

Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội được triển khai thiết thực. Các đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 2,14 tỷ đồng; tham gia xây dựng 10 nhà đồng đội, 4 nhà “Mái ấm công đoàn”. Bệnh viện Quân dân y 16 khám, thu dung, điều trị hơn 60.000 lượt người; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người. Trong năm, các đơn vị khen thưởng 37 tập thể, 138 cá nhân; được Bộ Quốc phòng và Binh đoàn khen thưởng 19 tập thể, 52 cá nhân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Lại Văn Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn Phong trào Thi đua Quyết thắng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu.