Khối thi đua số 3 (Binh đoàn 16) triển khai hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng

Quang cảnh hội nghị

Khối thi đua số 3 gồm các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng: 717, 719, 720, 726, 728 và Bệnh viện Quân dân y 16. Năm 2026, mặc dù gặp nhiều khó khăn, các đơn vị đã triển khai đồng bộ, toàn diện công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng, bám sát nhiệm vụ chính trị, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, Quyết thắng”.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn và đánh thuốc nổ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh được triển khai đúng kế hoạch; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật được quan tâm, tỷ lệ quân số khỏe duy trì từ 98,5% trở lên.

Phong trào thi đua đạt nhiều kết quả nổi bật. Tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi cấp binh đoàn, khối có 1 tập thể được tặng Bằng khen, 1 cá nhân đoạt giải Nhất, 2 cá nhân đoạt giải Nhì và 3 cá nhân đoạt giải Ba. Tại cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6, các đơn vị có 1 tập thể được tặng Bằng khen, 2 giải A, 1 giải B và 6 giải C.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội được triển khai thiết thực. Các đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 2,14 tỷ đồng; tham gia xây dựng 10 căn nhà Đồng đội, 4 nhà Mái ấm Công đoàn. Bệnh viện Quân dân y 16 khám, thu dung, điều trị hơn 60.000 lượt người; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 lượt người. Trong năm, các đơn vị khen thưởng 37 tập thể, 138 cá nhân; Bộ Quốc phòng và Binh đoàn khen thưởng 19 tập thể, 52 cá nhân.

Tại hội nghị, Khối thi đua số 3 bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng năm 2027 cho Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 726; Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 728 đảm nhiệm Khối phó.