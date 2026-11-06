Khối thi đua số 2 UBND tỉnh tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong khối, gồm: Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Quỹ Phát triển đất tỉnh.

Các đơn vị trong Khối thi đua trao quà cho học sinh Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh đang chăm sóc, nuôi dưỡng 276 đối tượng, trong đó, có 103 trẻ em mồ côi, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với bảo đảm chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, trung tâm tạo điều kiện cho các em đến trường, tổ chức kèm học, vui chơi, rèn luyện kỹ năng sống, giúp các em phát triển toàn diện và hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tại trung tâm còn thiếu, một số hạng mục đã xuống cấp; chưa có sân chơi riêng cho trẻ em.

Tại chương trình, trao tặng 23 áo đồng phục mùa đông trị giá 5,77 triệu đồng và trao 7,21 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ trung tâm mua sắm vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho các cháu. Tổng giá trị quà tặng gần 13 triệu đồng, từ nguồn đóng góp của các đơn vị trong khối.