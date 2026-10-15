Khối thi đua số 2 (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật): Triển khai toàn diện, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật dự và phát biểu chỉ đạo. Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu (đơn vị đảm nhận khối trưởng năm 2026) chủ trì hội nghị.

Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số 2 gồm 7 cục chuyên ngành: Cục Quân nhu; Cục Quân y; Cục Quân khí; Cục Xe máy-Vận tải; Cục Xăng dầu; Cục Kỹ thuật quân, binh chủng; Cục Doanh trại.

Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác TĐKT và phong trào TĐQT năm 2026 được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên cán bộ, nhân viên, chiến sĩ hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lực, Cục trưởng Cục Xăng dầu chủ trì hội nghị.

Phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác hậu cần, kỹ thuật. Phong trào “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và các phong trào chuyên ngành được cụ thể hóa sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ hậu cần; quân số khỏe đạt 99,14%; doanh trại, cảnh quan môi trường tiếp tục được củng cố theo hướng chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp. Cuộc vận động 50 được đẩy mạnh, tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm, bảo dưỡng, sửa chữa, quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, xe máy, xăng dầu; chú trọng an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. Công tác khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, công bằng; là nguồn cỗ vũ, động viên, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được; đồng thời, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, đề xuất giải pháp thực hiện trong công tác TĐKT và Phong trào TĐQT thời gian tới. Hội nghị thống nhất, năm 2027, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 tiếp tục tập trung tạo bước chuyển mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn làm tiêu chí; quyết tâm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong mọi tình huống.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương những thành tích các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 đạt được trong năm 2026; đồng thời đề nghị, các đơn vị trong Khối tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ chủ trì đối với công tác TĐKT, tổ chức hiệu quả Phong trào TĐQT và các đợt cao điểm. Thi đua phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo; chủ động chuẩn bị nguồn lực, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ.

Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; kết hợp chặt chẽ chính quy với kỷ luật, chủ động phòng ngừa vi phạm, mất an toàn từ sớm, từ xa. Kịp thời phát hiện và khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khó, mới, đột xuất; tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình, tạo động lực thi đua bền vững trong toàn Khối.

Tại hội nghị, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 2 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm xét đề nghị Tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, Cục Kỹ thuật quân, binh chủng đã tiếp nhận Cờ luân lưu khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2027 được bàn giao từ Cục Xăng dầu.