Khối thi đua số 2 Quân khu 1 tổng kết phong trào thi đua năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy Bộ CHQS các tỉnh, thành: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Đại tá Nguyễn Công Khuê, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

Năm 2026, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Khối 2 được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Nổi bật, các đơn vị đã chủ động kiện toàn tổ chức lực lượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các đơn vị đã chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tổ chức tìm kiếm, quy tập và hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính, tích cực phối hợp giải quyết các trường hợp còn thiếu thông tin; công tác dân vận, chính sách, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được thực hiện thiết thực.

Công tác hậu cần, kỹ thuật được bảo đảm tốt, tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,99%; hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Trên tuyến biên giới, các lực lượng phối hợp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm...

Trong năm 2026, Khối đã biểu dương 24 tập thể, 72 cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các mặt công tác...

Chỉ huy các đơn vị phát biểu thảo luận tại hội nghị

Năm 2027, Khối Thi đua số 2 tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị; tập trung triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội đảng bộ Quân khu lần thứ XVI; quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn về công tác TĐKT và Phong trào TĐQT; kết hợp chặt chẽ Phong trào TĐQT với các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương...

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; đồng thời ghi nhận những chuyển biến tích cực trong kiện toàn tổ chức lực lượng, thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tuyển quân và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm; tổ chức các đợt thi đua cao điểm gắn với các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn; phát huy vai trò của cấp ủy, người chỉ huy và cơ quan chính trị trong lãnh đạo Phong trào Thi đua Quyết thắng; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2026 trao cờ bàn giao cho Khối trưởng và Khối phó Khối thi đua số 2 năm 2027

Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 tặng hoa cho các khối thi đua

Hội nghị đã chấm điểm thi đua và bình chọn, suy tôn các danh hiệu thi đua trong năm 2026 đối với các đơn vị thành viên trong khối và tiến hành bàn giao khối trưởng, khối phó thi đua năm 2027, theo đó Khối trưởng là Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng, Khối phó là Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.