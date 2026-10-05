Khối Thi đua số 2 Quân khu 1 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn trao cờ khối trưởng Khối Thi đua số 2 Quân khu 1 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Khối được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung vào nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Công tác xây dựng lực lượng, quốc phòng địa phương, dân vận, chính sách, hậu cần, kỹ thuật được triển khai chặt chẽ. Các đơn vị chú trọng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; xây dựng đội ngũ cán bộ; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; triển khai thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Dương Văn Quang, Phó Chính ủy Quân khu 1 biểu dương, đánh giá cao những kết quả các đơn vị trong Khối đạt được năm 2026, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Chủ động kiện toàn tổ chức, biên chế, nhanh chóng ổn định hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ. Hoàn thành xuất sắc "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; chất lượng tuyển quân được nâng lên; cán bộ, chiến sĩ phát huy tốt vai trò trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Yêu cầu thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; quyết tâm hoàn thành Chiến dịch 500 ngày đêm; tổ chức các đợt thi đua cao điểm gắn với những ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng; phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Hội nghị tiến hành chấm điểm, bình chọn, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2026; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn bàn giao nhiệm vụ khối trưởng Khối Thi đua số 2 năm 2027 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên làm khối phó.