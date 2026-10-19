Khối thi đua số 2 chia sẻ kinh nghiệm về 'Địa chỉ tin cậy cộng đồng'

Tham dự có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện địa chỉ tin cậy các xã thuộc Khối thi đua số 2, gồm: Lý Bôn, Nam Quang, Bảo Lâm, Cốc Pàng, Yên Thổ.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng giấy khen các cá nhân đạt danh hiệu hội viên phụ nữ tiêu biểu năm 2026.

Tại chương trình, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẳng định những đóng góp quan trọng của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai mô hình, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của phụ nữ Việt Nam; Khối thi đua số 2 trao giấy khen 12 cá nhân đạt danh hiệu phụ nữ tiêu biểu năm 2026.