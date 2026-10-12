Khối thi đua số 2 Cảnh sát biển Việt Nam tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ

Hội nghị do Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3, Khối trưởng Khối thi đua số 2, chủ trì.

Cùng tham dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các BTL Vùng Cảnh sát biển 1, 2, 3, 4; đại diện cơ quan thường trực và Ban Thư ký Hội đồng Thi đua - Khen thưởng.

Năm 2026, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng tại các đơn vị trong khối được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Khen thưởng cờ Thi đua Quyết thắng cho các đơn vị.

Các đơn vị gắn phong trào thi đua với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tập trung hoàn thành các khâu đột phá, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Trong công tác huấn luyện, các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chuyên ngành và thực hành các bảng bố trí chiến đấu tại bến; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Toàn khối tổ chức hơn 1.400 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ, hành trình trên 730.000 hải lý an toàn. Trong thực thi pháp luật trên biển, các đơn vị đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.000 lượt tàu, với tổng số tiền xử phạt và thu từ phát mại tài sản nộp ngân sách nhà nước lên đến hàng chục tỷ đồng.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật, với 27 vụ bị triệt phá; đặc biệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên án 126-MT về vận chuyển trái phép 1,16 tấn ma túy.

Cùng với đó, các đơn vị đã cứu thành công 17 phương tiện và 197 người gặp nạn trên biển, trong đó có 20 du khách nước ngoài, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và người nước ngoài hoạt động, du lịch trên biển.

Tặng quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân.

Công tác tuyên truyền, dân vận tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Các đơn vị đã tuyên truyền pháp luật, quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cho 41.690 lượt tàu, thuyền với 350.000 ngư dân trên biển và hơn 30.000 lượt cán bộ, nhân dân trên đất liền.

Bên cạnh đó, các đơn vị trao tặng 6.740 suất quà, 15.888 lá cờ Tổ quốc; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.050 người dân. Tổng kinh phí dành cho các hoạt động tuyên truyền, dân vận và hỗ trợ nhân dân đạt hơn 15 tỷ đồng.

Các đơn vị cũng tích cực tham gia hỗ trợ thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền, giáo dục được triển khai thông qua nhiều mô hình như:

“Kiểm tra nhận thức chính trị bằng hình thức trực tuyến”, “Thư viện số”, “Mã QR tài liệu học nghị quyết”, “Chính trị viên số, cán bộ chính trị số và cơ quan chính trị số”, “Tuyên dương QNCN tiêu biểu, xuất sắc”, “Phiên tòa giả định” tuyên truyền chống khai thác IUU, “Tờ rơi QR” và “Tủ sách pháp luật số”.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến và khen thưởng được quan tâm, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết quả trong năm 2026, toàn Khối được các cấp, các ngành tặng 43 bằng khen, trong đó có 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 445 lượt tập thể và 947 lượt cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tốt, xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong các phong trào, đợt thi đua, cuộc vận động và thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú khẳng định, thời gian tới, khối thi đua số 2 tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy BTL Vùng phát biểu tại hội nghị.

Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành; chú trọng đánh giá kết quả bằng những chỉ tiêu định lượng, số liệu cụ thể trên từng lĩnh vực. Qua đó, tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng các BTL Vùng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị, Khối thi đua số 2 tiếp tục xác định quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.