Khối thi đua số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam) thi đua toàn diện, hiệu quả

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Vùng thuộc Khối thi đua số 2.

Đại tá Lê Văn Tú chủ trì hội nghị.

Năm 2026, các đơn vị trong khối triển khai công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành; tiếp tục tập trung hoàn thành tốt các khâu đột phá, nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Các đơn vị hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chuyên ngành và thực hành các bảng bố trí chiến đấu tại bến; tổ chức diễn tập vòng tổng hợp, bắn đạn thật súng, pháo trên biển bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trong thực thi pháp luật, các đơn vị xử phạt vi phạm hành chính trên 1.000 lượt tàu, nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt kết quả nổi bật, triệt phá 27 vụ, hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ chuyên án 126-MT về vận chuyển trái phép 1,16 tấn ma túy; cứu nạn thành công 17 phương tiện và 197 người, trong đó có 20 du khách nước ngoài.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 trao cờ Tổ quốc tặng ngư dân.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm pháp luật.

Công tác tuyên truyền, dân vận được đẩy mạnh, gắn với Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Tích cực tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp cho 41.690 lượt tàu, thuyền với 350.000 ngư dân và trên 30.000 lượt cán bộ, nhân dân trên đất liền; tặng 6.740 suất quà, 15.888 cờ Tổ quốc; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 2.050 người dân. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động tuyên truyền, dân vận, hỗ trợ nhân dân hơn 15 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Tú nhấn mạnh: Kết quả thi đua thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm và sự nỗ lực toàn diện của các đơn vị trong toàn Khối.

Bàn giao Khối trưởng Khối thi đua số 2 cho Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thời gian tới, Khối thi đua tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Cảnh sát biển Việt Nam; đổi mới nội dung, hình thức thi đua, khen thưởng hướng về cơ sở; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và cuộc vận động của các cấp, các ngành, khơi dậy trách nhiệm, ý chí quyết tâm phấn đấu của mọi cán bộ, chiến sĩ góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.