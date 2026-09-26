Khối thi đua số 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng 2026

Chiều 26-9, tại phường Cam Linh, Khối thi đua số 2, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2026. Đại tá Cao Xuân Quận - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 dự, chỉ đạo; Thượng tá Hoàng Trung Hiếu - Khối trưởng Khối thi đua chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2026, Khối thi đua số 2 đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của các cấp, bám sát tình hình thực tiễn, tình hình nhiệm vụ, triển khai toàn diện, đúng trọng tâm, trọng điểm công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc, vượt mức nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra như: Duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức cho 281 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngư trường; tham gia 8 lượt tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu ngư dân trên biển. Các đơn vị trong khối hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện chiến đấu cho các đối tượng, kiểm tra bắn đạn thật trên biển 100% đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm pháp luật trên biển, kiểm tra gần 1.400 tàu cá, xử phạt 200 lượt tàu cá...

Đại diện các đơn vị trao đổi tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Cao Xuân Quận ghi nhận, biểu dương những thành tích Khối thi đua số 2 đã đạt được trong năm 2026; đồng thời, yêu cầu Khối thi đua tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, định hướng công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các tháng cuối năm 2026 và năm 2027, khắc phục dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu trong 9 tháng năm 2026.