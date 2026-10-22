Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng trao tặng công trình 'Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường'

Dự lễ khánh thành có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3; Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; thủ trưởng các quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình...

Các đại biểu tham gia cắt băng khánh thành và bàn giao công trình “Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường” tặng địa phương.

Cúc Phương là xã miền núi, điều kiện kinh tế còn khó khăn với trên 50% đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó thôn Đồng Tiến có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc Mường. Sinh hoạt văn hóa của đồng bào dân tộc Mường được diễn ra thường xuyên với nhiều hoạt động truyền thống, tuy nhiên nhà văn hóa thôn Đồng Tiến có diện tích nhỏ, đã xuống cấp nên khi tổ chức các hoạt động gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện chủ trương của Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng về việc tổ chức xây dựng công trình phúc lợi tặng nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, các đơn vị trong khối đã quyết định hỗ trợ 2,4 tỷ đồng để xây dựng “Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường” tặng nhân dân thôn Đồng Tiến nhằm phát triển mô hình du lịch văn hóa của địa phương. Công trình được Quân khu 3 giao cho Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, phối hợp với các sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền xã Cúc Phương triển khai xây dựng.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày trong “Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường”.

Công trình xây mới với diện tích sàn hơn 340m2, kiến trúc kiểu nhà sàn 2 tầng, 5 gian, với kết cấu hệ khung, sàn bê tông cốt thép; hạ tầng kỹ thuật bao gồm sân, khuôn viên, tường rào, cổng và thiết bị đồng bộ. Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành theo đúng kế hoạch, bảo đảm đầy đủ các điều kiện để bàn giao cho địa phương đưa vào sử dụng.