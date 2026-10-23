Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng tổng kết Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các quân khu và Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị)…

Báo cáo tại hội nghị khẳng định, năm 2026, Đảng ủy, Bộ tư lệnh các đơn vị trong khối đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức thực hiện hiệu quả chủ đề thi đua toàn quân “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”. Các đơn vị tổ chức 3 đợt thi đua cao điểm theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, cùng nhiều đợt thi đua đột kích, cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, Quân đội và các ngày truyền thống của đơn vị.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng phát biểu tại hội nghị.

Công tác thi đua được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các khâu đột phá. Các đơn vị chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị. Công tác chuẩn bị nhân sự, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai chặt chẽ; các đồng chí cán bộ thuộc các đơn vị trong khối được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Trong năm 2026, các đơn vị trong khối đã khởi công, khánh thành hơn 2.250 căn nhà thuộc chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xây dựng hơn 3.260 công trình “Nhà Đại đoàn kết”, “Nhà đồng đội”, “Nhà tình nghĩa”, “Mái ấm công đoàn”. Khối cũng tổ chức xây tặng công trình “Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường” tại xã Cúc Phương, tỉnh Ninh Bình, trị giá 2,4 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.

Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, mô hình tiêu biểu; những điểm sáng, nét mới; nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất của đơn vị; đồng thời đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Khối trong năm 2027 và những năm tiếp theo.

Bộ tư lệnh Quân khu 4 nhận cờ luân lưu khối trưởng từ Bộ tư lệnh Quân khu 3.

Hội nghị xác định, năm 2027, Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục đẩy mạnh Phong trào TĐQT, tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; triển khai công tác TĐKT chặt chẽ, đồng bộ, sát với yêu cầu nhiệm vụ, gắn Phong trào TĐQT với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Quang cảnh hội nghị.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng lực lượng; chủ động tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường giáo dục, quản lý tư tưởng bộ đội, giữ nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ và tham gia giao thông; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Tại hội nghị tổng kết, Khối thi đua số 2 đã bình bầu Quân khu 3 là đơn vị dẫn đầu, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; đồng thời ký kết, bàn giao khối trưởng năm 2027 cho Quân khu 4.