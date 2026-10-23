Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng năm 2026

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 và đồng chí Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 trao Cờ luân lưu Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2027 cho Quân khu 4.

Trước khi diễn ra hội nghị, đoàn đại biểu Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng năm 2026 đã tổ chức dâng hương tại Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành, thuộc Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Tham gia đón tiếp và dâng hương cùng đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn và các đại biểu dâng hương tại Đền thờ Vua Lê Đại Hành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng:Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1; Trung tướng Trần Văn Bắc, Tư lệnh Quân khu 2; Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5; Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9; đồng chí Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3; Thủ trưởng Bộ Tư lệnh các quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thành viên Khối thi đua số 2.

Bám sát chủ đề thi đua toàn quân năm 2026 “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các đơn vị trong Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên. Phong trào thi đua Quyết thắng được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị trung tâm, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật.

Các đơn vị chủ động nghiên cứu, nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 112.361 công dân, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt hơn năm 2025.

Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, việc bình xét, đề nghị khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng đối tượng, tiêu chuẩn. Trong năm 2026, các đơn vị trong Khối đã đề nghị Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng khen thưởng và tổ chức khen thưởng cho 5.461 tập thể, 26.488 cá nhân.

Đáng chú ý, phong trào thi đua Quyết thắng tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội. Các đơn vị đã khởi công, khánh thành 2.253 nhà ở trong chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xây dựng 3.269 Nhà Đại đoàn kết, Nhà Đồng đội, Nhà tình nghĩa, Nhà Mái ấm công đoàn. Tại tỉnh Ninh Bình, các đơn vị trong Khối đã trao tặng công trình Trung tâm sinh hoạt văn hóa người Mường tại xã Cúc Phương, trị giá 2,4 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tại hội nghị, các đại biểu tiến hành bình xét, đề nghị tặng danh hiệu “Cờ Thi đua của Chính phủ” năm 2026 đối với Quân khu 3, ghi nhận những thành tích tiêu biểu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng. Hội nghị đồng thời tổ chức bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 2 năm 2027 cho Quân khu 4; Quân khu 5 đảm nhiệm Khối phó, tiếp tục phối hợp với các đơn vị thành viên triển khai hiệu quả các hoạt động thi đua trong năm tới.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3, khẳng định: Năm 2026, với vai trò Khối trưởng Khối thi đua số 2 Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, nhất là Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị cùng sự đồng hành, phối hợp trách nhiệm, nghĩa tình, đoàn kết của các đơn vị thành viên trong Khối. Nhờ đó, phong trào thi đua Quyết thắng được triển khai thống nhất, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.

Thay mặt đơn vị Khối trưởng năm 2026, đồng chí Chính ủy Quân khu 3 Trung tướng Nguyễn Đức Hưng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các đơn vị thành viên và Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, góp phần để Quân khu 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ Khối trưởng. Đồng chí bày tỏ mong muốn, Quân khu 4 trên cương vị Khối trưởng năm 2027 sẽ kế thừa, phát huy những kinh nghiệm của các đơn vị tiền nhiệm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, tạo dấu ấn nổi bật trong tổ chức và triển khai các hoạt động thi đua của Khối, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn quân.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 3 và đồng chí Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2026 đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ và thăng quân hàm.