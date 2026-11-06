Khối thi đua số 1 và 8 các tổ chức Hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ tổ chức hoạt động tại xã Vinh Quý

2 khối gồm các đơn vị: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ, Hội Đông y, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Khối thi đua số 1 và 8 tặng quà học sinh Trường Mầm non An Lạc.

Tại chương trình, đoàn công tác làm việc với UBND xã, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; tuyên truyền, vận động người dân tham gia kinh tế tập thể, hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận chính sách, nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và thị trường tiêu thụ sản phẩm; chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; thống nhất các nội dung phối hợp, định hướng tổ chức hoạt động chung nhằm nâng cao chất lượng thi đua trong thời gian tới...

Nhân dịp này, 2 khối thi đua trao 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng học sinh nghèo Trường Mầm non An Lạc; tham quan một số mô hình hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn.