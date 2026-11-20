Dự hội nghị có đại biểu đại diện 20 xã, phường thành viên Khối thi đua số 1.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Khối thi đua số 1 đã đánh giá kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; thảo luận, đánh giá và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2026; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2027.

Bám sát định hướng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong năm 2026, các đơn vị trong Khối đã tập trung triển khai 2 nhiệm vụ đột phá, gồm: xây dựng mô hình “Khu dân cư đoàn kết - an toàn - hạnh phúc” và thành lập “Tổ công nghệ số”.

Cùng với 2 nhiệm vụ đột phá, việc triển khai nhiệm vụ lớn theo từng quý được các đơn vị quan tâm cụ thể hóa, gắn với những nội dung trọng tâm do tỉnh định hướng.

Đại biểu phường Yên Bái thảo luận tại hội nghị.

Năm 2026, các cuộc vận động, phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề thiết thực tại địa phương; công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện; vai trò của các tổ chức thành viên và các hội quần chúng tiếp tục được phát huy, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chung của Khối.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, Khối thi đua số 1 đã phát động thi đua và ký giao ước thi đua với chủ đề: "Đoàn kết - Sáng tạo - Đẩy mạnh chuyển đổi số, quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2027".

Đồng thời, đại diện các đơn vị cũng bầu Trưởng khối, Phó khối năm 2027. Theo đó, xã Mậu A được bầu làm Trưởng khối thi đua năm 2027.

Trước đó, đại biểu đại diện các đơn vị thành viên Khối thi đua số 1 đã tham gia lễ dâng hương, báo công tại Nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Công viên Hồ Chí Minh, phường Lào Cai và thăm hỏi hộ gia đình bà Đỗ Thị Thuận, thôn Bản Qua, xã Bát Xát, là hộ gia đình được Khối thi đua số 1 hỗ trợ xây dựng nhà ở đầu năm 2026 (ảnh trên).