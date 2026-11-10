Khối thi đua số 1 Lâm Đồng rà soát hỗ trợ 22 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn

Quang cảnh cuộc họp

Khối thi đua số 1 gồm có 10 đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đơn vị Khối trưởng), Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Nội Chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Các đại biểu tham dự tại cuộc họp

Năm 2026, Khối thi đua số 1 triển khai thực hiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, có 7/10 cơ quan, đơn vị thành viên gửi văn bản đề nghị hỗ trợ với tổng số 22 trường hợp; 3 cơ quan, đơn vị không đề nghị hỗ trợ.

Qua rà soát, đối chiếu hồ sơ và điều kiện thực tế, cả 22 trường hợp đều thuộc đối tượng, đáp ứng điều kiện xem xét hỗ trợ theo hướng dẫn; hồ sơ bảo đảm đầy đủ, hợp lệ. Tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ đối với 22 trường hợp dự kiến là 92 triệu đồng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Hữu Toàn đại diện đơn vị Khối trưởng phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Khối thi đua số 1 đã trao đổi, xem xét từng trường hợp, đối chiếu hoàn cảnh cụ thể với điều kiện, mức hỗ trợ theo quy định. Sau khi tổng hợp ý kiến, khối thi đua sẽ thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Khối thi đua số 1 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên các trường hợp vươn lên trong công tác và cuộc sống.