Phát triển đoàn viên, khơi dậy sáng kiến từ cơ sở

Ngày 19-11, Khối thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị khảo sát kết quả thực hiện phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2026.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội, Khối trưởng Khối thi đua số 1, Khối thi đua số 1 quy tụ tổ chức Công đoàn của 11 đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải đến du lịch, thương mại, ngân hàng và bảo hiểm xã hội, với tổng số 189.538 đoàn viên. Dù có sự khác biệt về ngành nghề và đặc thù lao động, các đơn vị đều nỗ lực duy trì việc làm, thu nhập và quan hệ lao động ổn định.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Hà

Điểm sáng nổi bật trong hoạt động của Khối thi đua số 1 là kết quả phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Trong đó, Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội phát triển 29.597 đoàn viên, đạt 140,9% kế hoạch; thành lập 33 CĐCS, đạt 412,5% chỉ tiêu. Đơn vị cũng giới thiệu 386 đoàn viên, công nhân lao động ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng; ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 125% kế hoạch được giao.

Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội chú trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của 17 CĐCS; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 80 cán bộ công đoàn, đồng thời giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, trong đó có 17 đồng chí đã được kết nạp Đảng.

Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Hải Hà

Cùng với phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động tại cơ sở, các cấp công đoàn trong Khối chú trọng mở rộng đối tượng thụ hưởng, nâng cao chất lượng chăm lo. Nhiều đơn vị chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động, đồng thời huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đoàn viên, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, hoạt động công đoàn được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đặc thù sản xuất, thi công. Công đoàn phối hợp chăm lo người lao động tại công trường, tổ chức đối thoại, cải thiện điều kiện làm việc, bồi dưỡng cán bộ và phát động phong trào sáng kiến gắn với năng suất, hiệu quả thi công. Việc quán triệt nghị quyết cũng được triển khai tới các CĐCS, kết hợp giữa hội nghị trực tiếp với truyền thông qua website, Zalo, Facebook, giúp đoàn viên làm việc tại công trường, ít có điều kiện về trụ sở vẫn tiếp cận được thông tin.

Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội thông tin về tình hình đoàn viên, người lao động của đơn vị. Ảnh: Hải Hà

Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội trao 267 suất quà, hỗ trợ 50 triệu đồng đưa công nhân về quê đón Tết; duy trì chế độ nghỉ dưỡng sức với mức hỗ trợ từ 5 đến 9,6 triệu đồng/người/năm, thường xuyên khen thưởng, động viên người lao động. Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội tổ chức phương tiện miễn phí đưa 1.200 công nhân về quê, hỗ trợ 792 vé xe với tổng kinh phí 354,6 triệu đồng.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, các hoạt động chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội tiếp tục được duy trì. Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” 320 triệu đồng, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” gần 150 triệu đồng; tổ chức hiến máu tình nguyện, tiếp nhận 205 đơn vị máu.

Không chỉ chăm lo, bảo vệ quyền lợi, Công đoàn các đơn vị còn chú trọng khơi dậy tinh thần sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong người lao động, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Công đoàn Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) có 14 sáng kiến được công nhận, với giá trị làm lợi 1,641 tỷ đồng. Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội ra mắt Câu lạc bộ “Sáng kiến, sáng tạo”, biểu dương 13 Công nhân giỏi Thủ đô được LĐLĐ thành phố tuyên dương.

Đáng chú ý, chuyển đổi số cũng từng bước được ứng dụng trong quản lý đoàn viên, tuyên truyền và tổ chức hoạt động công đoàn. Các đơn vị đều tăng cường sử dụng nền tảng số, mạng xã hội để kết nối với đoàn viên làm việc phân tán; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động chuyên môn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

Đưa hoạt động công đoàn đến gần người lao động hơn

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Khối thi đua số 1 vẫn còn những điểm cần khắc phục. Chất lượng hoạt động giữa các đơn vị chưa đồng đều; một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Đội ngũ cán bộ công đoàn phần lớn kiêm nhiệm, trong khi địa bàn rộng, lực lượng lao động phân tán, gây khó khăn cho việc tổ chức phong trào và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng ghi nhận nỗ lực và kết quả của các đơn vị, nhất là những cách làm sáng tạo trong phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động. Đồng thời đề nghị các đơn vị nhìn nhận thẳng thắn những tồn tại, hạn chế, từ đó có giải pháp khắc phục; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động thực chất tại cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm.

Đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh, hoạt động Công đoàn cần gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn phải đồng hành, vận động người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, chung tay cùng doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh; đồng thời quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tuy nhiên, kết quả hoạt động không chỉ được nhìn nhận qua số lượng đoàn viên tăng thêm hay các chỉ tiêu thi đua, mà quan trọng hơn là việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động phải ngày càng được cải thiện, tốt lên.

Từ yêu cầu đó, năm 2027, các đơn vị thuộc Khối thi đua số 1 cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể, chủ động nắm bắt và giải quyết kiến nghị từ cơ sở. Các phong trào thi đua phải gắn với năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập của người lao động. Cùng với phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, các đơn vị cần nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; đẩy mạnh phong trào “Lao động giỏi, Năng suất cao, Thu nhập tốt”, khuyến khích sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số.

Đồng chí Lê Đình Hùng cũng đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hay, cách làm hiệu quả công tác chăm lo đoàn viên, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ cơ sở, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động, nhất là khi Tết Nguyên đán năm 2027 sắp đến gần.