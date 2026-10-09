Khối thi đua số 1 (Bộ Tổng tham mưu): Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo thi đua

Năm 2026, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Khối được triển khai toàn diện, bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn từng cơ quan, đơn vị. Nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn; các tổ chức quần chúng xung kích thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên, Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Khối trưởng Khối thi đua số 1 phát biểu tại hội nghị.

Phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, tập trung khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Qua đó, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá kết quả, làm rõ hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác TĐKT, Phong trào TĐQT năm 2027. Khối tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ đó đẩy mạnh Phong trào TĐQT gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng tham mưu phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Viết Tuyên yêu cầu các cơ quan trong Khối phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế; triển khai các mô hình, cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, phấn đấu nâng cao chất lượng Phong trào TĐQT năm 2027. Các cơ quan chú trọng xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm kỷ luật; triển khai hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội, xây dựng Đảng bộ Quân đội và nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Khối trưởng yêu cầu thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về công tác TĐKT; gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chất lượng thi đua.

Bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 1 năm 2027.

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối bỏ phiếu đề nghị khen thưởng. Văn phòng Bộ Quốc phòng bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua số 1 năm 2027 cho Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam.