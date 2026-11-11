Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Các đại biểu theo dõi báo cáo trung tâm qua màn hình.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua số 1. Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Chính ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đại diện đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng năm 2026 chủ trì hội nghị.

Báo cáo bằng hình ảnh và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị thống nhất khẳng định, năm 2026, quán triệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ lệnh quân sự, quốc phòng, chức năng, nhiệm vụ và chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT của Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng luôn được Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị thành viên lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng điều hành hội nghị.

Phong trào TĐQT diễn ra sôi nổi, rộng khắp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, nhất là thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, huấn luyện, SSCĐ; thi đua trong tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Từ phong trào thi đua, chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến. Công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính và các mặt công tác khác được triển khai toàn diện, hiệu quả. Có thể khẳng định, Phong trào TĐQT đã tạo động lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng các cơ quan, đơn vị trong khối vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2027, Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác TĐKT. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác TĐKT và Phong trào TĐQT, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và “các đột phá” theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng trao Bằng khen của Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng năm 2026 tặng 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra của khối.

Đồng thời, đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc về chất lượng mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc chức năng tham mưu chiến lược, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu"; khối thi đua đoàn kết, thống nhất cao.

Đại diện Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng năm 2026 bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn Khối trưởng, Khối phó cho đơn vị đảm nhiệm năm 2027.

Sau phần báo cáo trung tâm, Cơ quan Thường trực đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng đã báo cáo tổng hợp, đề xuất xét tặng Cờ thi đua trong Phong trào TĐQT năm 2026 của Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng. Trong đó, nêu rõ đối tượng, tiêu chuẩn, chỉ tiêu xét khen thưởng đối với từng mức thi đua gồm Cờ thi đua của Chính phủ và Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Qua bỏ phiếu, đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số 1 đã thống nhất 100% đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ đối với 2 tập thể gồm Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị; đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng đối với 3 tập thể gồm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục II, Ban Cơ yếu Chính phủ.

Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng chúc mừng đơn vị đảm nhiệm Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua năm 2027.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng năm 2026 tặng 6 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra của Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng năm 2026.

Đồng thời, các đại biểu đã chứng kiến nội dung bàn giao nhiệm vụ, quyền hạn Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng cho đơn vị đảm nhiệm năm 2027. Theo đó, năm 2027, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng là đơn vị đảm nhiệm Khối trưởng, Tổng cục II đảm nhiệm Khối phó.