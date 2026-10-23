Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng chuẩn bị tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2026

Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng gồm: Bộ Tổng Tham mưu; Tổng cục Chính trị; Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật; Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Tổng cục II; Ban Cơ yếu Chính phủ.

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đại diện Cơ quan thường trực đơn vị Khối trưởng Khối thi đua số 1 Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghiên cứu dự thảo báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026 của Khối thi đua số 1 và tiến hành thảo luận.

Các ý kiến đều nhất trí, đánh giá cao công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo trung tâm của Cơ quan thường trực; đồng thời, góp ý bổ sung nhằm làm rõ, cụ thể hóa nhiệm vụ đặc thù của từng cơ quan, đơn vị gắn với tổ chức phong trào và kết quả thi đua.

Quang cảnh hội nghị.

Đại diện các cơ quan cũng thảo luận, đề xuất các đơn vị thành viên trong khối được xét đề nghị tặng Cờ thi đua theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, làm cơ sở tổng hợp, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo; yêu cầu cơ quan giúp việc phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, sát thực tế. Đồng thời, thống nhất chủ trương thực hiện công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả.