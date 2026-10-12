Khối thi đua LLVT 4 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 3 tổng kết năm 2026

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3.

Năm 2026, Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT 4 tỉnh, thành phố bám sát chủ đề thi đua của năm, hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trong đó nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai nền nếp, thực chất. Năm 2026, LLVT 4 tỉnh, thành phố khen thưởng hơn 750 tập thể và gần 3.800 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Trung tướng Nguyễn Đức Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3 chúc mừng đại diện các khối thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Đức Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà khối thi đua Bộ CHQS 4 tỉnh, thành phố đạt được trong Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026; đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình, từ đó, xác định nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể, sát thực tiễn, có tính khả thi.

Trọng tâm là thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Bộ tư lệnh Quân khu 3 và cấp ủy, chính quyền địa phương xử trí thắng lợi các tình huống; làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị.

LLVT các tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, xây dựng lực lượng; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác Đảng, công tác chính trị; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nhất là ở ban CHQS cấp xã; bảo đảm tốt hậu cần-kỹ thuật, tài chính; xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đơn vị đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức phong trào thi đua, hướng trọng tâm đột phá vào nhiệm vụ chính trị, khâu yếu, việc khó. Chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của cơ quan bộ CHQS cấp tỉnh và ban CHQS cấp xã; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, với phương châm “Người thực, việc thực, thành tích thực”, để làm cho phong trào thi đua ngày càng thực chất và phát triển sâu rộng.