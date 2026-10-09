Khối thi đua doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật dự chỉ đạo hội nghị.

Khối thi đua số 4 gồm các doanh nghiệp, công ty thuộc Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện, Phó chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2026, sản xuất, kinh doanh các doanh nghiệp trong khối đều tăng trưởng 2 con số; doanh thu các doanh nghiệp đạt từ 100% đến 105,8% kế hoạch năm; nộp ngân sách đạt từ 100% -122% kế hoạch, bảo đảm tốt nhiệm vụ quốc phòng và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, các đơn vị chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phong trào thi đua thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và ứng dụng vào sản xuất. Toàn khối đã có gần 100 đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trong năm, các doanh nghiệp kết nạp 42 đảng viên mới, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 106 quần chúng ưu tú. Công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; thăm hỏi, tặng quà trị giá trên 15 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, nhân dân, người lao động khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và tham gia hiệu quả công tác hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn.

Công tác bình xét, đề nghị khen thưởng được thực hiện dân chủ, công khai, chính xác, kịp thời, hướng về cơ sở, ưu tiên tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, nhân tố mới và điển hình tiên tiến. Qua đó năm 2026, các doanh nghiệp có hơn 200 tập thể và trên 2.400 cá nhân đã được các cấp khen thưởng.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Thiện yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh làm thước đo.

Các doanh nghiệp cần chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả vốn và tài sản, đẩy mạnh chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật; bảo đảm an toàn lao động, chất lượng sản phẩm và chấp hành tốt pháp luật, kỷ luật. Các doanh nghiệp cần gắn thi đua với xây dựng tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng đội ngũ cán bộ, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt và tác phong công nghiệp; chăm lo đời sống người lao động, thực hiện đầy đủ chính sách hậu phương Quân đội và công tác an sinh xã hội. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, điển hình tiên tiến. Các doanh nghiệp, đơn vị trong khối thi đua cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi đơn vị.