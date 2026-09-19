Khối thi đua Cơ quan công tác Đảng TP Đà Nẵng 'Tìm về địa chỉ đỏ'

Tham gia chương trình có Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Nội chính Trung ương) Đoàn Hồng Ngọc; Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Trưởng Khối thi đua Cơ quan công tác Đảng thành phố Võ Công Chánh; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức 9 cơ quan, đơn vị thành viên.

Tại quần thể Khu di tích lịch sử Trung Trung Bộ - Nước Oa (xã Trà Tân), đoàn dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Ban Tổ chức Khu ủy Khu V, Bia di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V và thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ Bộ Tư lệnh Quân khu V.

Dịp này, Khối thi đua trao 20 suất quà, mỗi suất 500 nghìn đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn Trường Tiểu học và THCS 19-8, xã Trà Tân.

Tại xã Thạnh Bình, đoàn dâng hương tại Nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng, viếng mộ thân sinh cụ và tìm hiểu thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cụ qua các tư liệu, hiện vật được lưu giữ tại đây.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh cho biết, chương trình là dịp để cán bộ, đảng viên tìm hiểu, ôn lại những dấu mốc lịch sử và đóng góp của các thế hệ đi trước. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nâng cao trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.