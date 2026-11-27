Sáng 27-11, Khối thi đua các hội xã hội - nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027.

Quang cảnh Hội nghị

Khối thi đua các hội xã hội - nghề nghiệp hiện có 19 đơn vị thành viên. Trong năm 2026, các đơn vị đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chuyên môn và nhu cầu thực tiễn của hội viên. Một trong những kết quả nổi bật là việc củng cố tổ chức, từng bước ổn định hoạt động của các hội ở xã, phường sau sắp xếp.

Công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục là điểm nhấn. Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh đã trao tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn 1.572 suất quà và 104 xe lăn, với tổng trị giá hơn 594 triệu đồng. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh vận động được hơn 7 tỷ đồng; các cấp hội phối hợp thăm hỏi, tặng quà hơn 10.000 lượt nạn nhân.

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, các hội còn phát huy thế mạnh chuyên môn, hướng dẫn hội viên áp dụng kỹ thuật sản xuất an toàn, vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Năm 2027, Khối xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các hội ở xã, phường; tăng cường phối hợp huy động nguồn lực hỗ trợ sinh kế và nhân rộng những mô hình thi đua mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên, cộng đồng.