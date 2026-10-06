Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức chương trình tặng quà tại xã Thống Nhất

Các đại biểu và người dân, học sinh tham dự chương trình

Khối thi đua các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy gồm Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.

Tại chương trình, đoàn đã tặng 15 chiếc bàn, 45 chiếc ghế (đã qua sử dụng) phục vụ hoạt động sinh hoạt chung cho các thôn: Vinh Tiên, Đoàn Kết, Suối Vằm và Khuôn Săm; trao 10 chiếc xe đạp cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện đi lại, có ý thức vươn lên trong học tập (mỗi xe trị giá hơn 1,8 triệu đồng). Tổng trị giá chương trình khoảng 50 triệu đồng.

Được biết, số bàn, ghế trên do Ban Nội chính Tỉnh ủy tài trợ và kinh phí mua xe đạp do các thành viên trong khối thi đua cùng đóng góp ủng hộ.

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thống Nhất

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao biển tượng trưng bàn ghế hỗ trợ cho các thôn khó khăn trên địa bàn xã Thống Nhất

Những phần quà thiết thực trên góp phần tạo điều kiện để người dân có thêm không gian phục vụ sinh hoạt, hội họp, giao lưu cộng đồng, đồng thời, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuận lợi hơn trong việc đến trường, tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện. Qua đó, tăng cường sự gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị với Nhân dân, đồng hành cùng địa phương trong chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.