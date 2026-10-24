Khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh tổ chức các hoạt động chung năm 2026

Cán bộ, công chức khối thi đua thăm hỏi, động viên đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Tham dự có lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện các đơn vị trong Khối thi đua gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh và Thanh tra tỉnh.

Khối thi đua trao tặng kinh phí cho đại diện Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Trong chương trình, đoàn cán bộ,công chức của khối đã đến thăm hỏi, động viên các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, đồng thời, trao tặng quà cho cơ sở gồm 10 triệu đồng tiền mặt và 1 chiếc tivi trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Khối thi đua trao tặng tivi cho đại diện Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh

Tiếp đó, Khối thi đua tổ chức giao lưu Pickleball. Các đơn vị tham gia thi đấu ở 3 nội dung: đôi nam lãnh đạo; đôi nam công chức và đôi nữ công chức. Cụ thể, các cặp vận động viên trải qua 3 vòng thi gồm: vòng bảng, vòng bán kết và vòng chung kết.

Tại vòng bảng, các cặp vận động viên thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng; 2 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào bán kết và thi đấu chéo; 2 đội thắng ở bán kết tiếp tục tranh giải nhất, nhì tại vòng chung kết.

Đại diện các đơn vị nhận cờ lưu niệm trong chương trình giao lưu Pickleball

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các cặp đấu.

Các vận động viên tham gia thi đấu Pickleball

Các vận động viên tham gia thi đấu Pickleball

Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đơn vị tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời phát huy tinh thần tương thân tương ái, chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.