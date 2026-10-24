Khối thi đua các cơ quan MTTQ và khối Đảng tỉnh: Thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Bắc Xa

Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trong Khối thi đua cùng sự tham gia của đại diện một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự chương trình

Chỉ huy Đồn Biên phòng Bắc Xa báo cáo tại chương trình

Đồn Biên phòng Bắc Xa được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài trên 33 km với 40 cột mốc (25 mốc chính và 15 mốc phụ). Thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, qua đó làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

Đơn vị cũng tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân...

Lãnh đạo Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ phát biểu tại chương trình

Trong chương trình, đại diện một số đơn vị thuộc Khối thi đua đã chúc mừng kết quả mà Đồn Biên phòng Bắc Xa đã đạt được. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc từng cột mốc, đường biên của Tổ quốc; tiếp tục là lực lượng nòng cốt đồng hành cùng địa phương trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân vùng biên.

Đoàn công tác của Khối thi đua tặng quà CBCS Đồn Biên phòng Bắc Xa

Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà tập thể CBCS Đồn Biên phòng Bắc Xa; tìm hiểu thực tế công tác quản lý, bảo vệ biên giới và tham quan cột mốc biên giới trên địa bàn đơn vị quản lý.

Đoàn công tác của Khối thi đua tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại cột mốc biên giới trên địa bàn Đồn Biên phòng Bắc Xa quản lý

Chuyến thăm, tặng quà tại Đồn Biên phòng Bắc Xa là hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc của Khối thi đua cơ quan MTTQ và các cơ quan, đơn vị khối Đảng tỉnh. Hoạt động này không chỉ thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc đối với những người lính mang quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa quân và dân vùng biên giới.

Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan khối Đảng nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong thời gian tới.