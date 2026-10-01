Khối thi đua 2, Vùng 4 Hải quân hoàn thành xuất sắc phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Ngày 1-10, Khối thi đua các đơn vị cấp trung, lữ đoàn và tương đương (Khối thi đua 2) của Vùng 4 Hải quân tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và bình xét khen thưởng năm 2026. Đại tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng Vùng 4 Hải quân dự hội nghị.

Đại tá Bùi Xuân Bình phát biểu tại hội nghị.

Khối thi đua gồm các lữ đoàn: 101, 957, 146, 162, 955, 685, 682; Trung đoàn 451; Trung tâm Huấn luyện; Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719. Năm 2026, hoạt động thi đua của các đơn vị trong khối được cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Cơ quan chính trị, hội đồng, tổ thi đua - khen thưởng các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị nhiều giải pháp hiệu quả trong tổ chức triển khai công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Các nội dung, chỉ tiêu, biện pháp được cụ thể hóa sát với yêu cầu nhiệm vụ, nhất là trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Các mô hình thi đua và nội dung đột phá được tổ chức, thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, gắn với nâng cao năng lực tham mưu cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng; góp phần xây dựng các cấp ủy trong sạch vững mạnh, các cơ quan, đơn vị và Vùng 4 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và an ninh, an toàn Căn cứ quân sự Cam Ranh…

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; thống nhất triển khai thực hiện một số mục tiêu, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng năm 2027 gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng, tổ thi đua - khen thưởng các cấp.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Bùi Xuân Bình đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, công tác thi đua, khen thưởng năm 2026. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục triệt để những hạn chế, khuyết điểm đã được đề cập trong báo cáo và ý kiến đóng góp tại hội nghị; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chỉ đạo xử lý kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Bàn giao Khối trưởng Khối thi đua 2 năm 2027 cho Trung tâm Huấn luyện.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, đề nghị khen thưởng các danh hiệu bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định. Tại hội nghị, Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật 719 đã bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua 2 năm 2027 cho Trung tâm Huấn luyện.