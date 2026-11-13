Khối than nặng 28 tấn được trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh

Sau hành trình khai thác từ sâu trong lòng đất và vận chuyển công phu, ngày nay hiện vật đã được đặt tại Bảo tàng Quảng Ninh - công trình kiến trúc hơn 900 tỉ đồng bên bờ vịnh Hạ Long.

Cận cảnh khối than nặng 28 tấn

Bảo tàng Quảng Ninh - điểm đến thu hút nhiều du khách

Trước đó, vào ngày 5.4.2012, tại vỉa G2, moong Đông Thắng Lợi, thuộc công trường Xúc Tả Ngạn của Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin, các công nhân mỏ đã phát hiện và khai thác một khối than antraxit có kích thước đặc biệt. Khối than được tìm thấy tại mỏ lộ thiên, đã được đào sâu từ lâu, kích thước 3,6m × 2,8m × 2,2m, thể tích khoảng 22,2m³ và trọng lượng lên tới 28 tấn.

Khối than từng được xác lập kỉ lục vào ngày 22.1.2015

Khối than khổng lồ đạt kỷ lục lớn nhất Việt Nam do Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỉ lục ngày 22.01.2015.

Việc đưa một khối than lớn như vậy lên khỏi moong khai thác là công việc đòi hỏi kỹ thuật và sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ công nhân. Nhóm thợ mỏ dưới sự chỉ huy của ông Nguyễn Đức Hải, Quản đốc Công trường Xúc Tả Ngạn, đã sử dụng các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại để đưa khối than lên khỏi khu vực khai thác.

Khối than nằm ngay cạnh vịnh Di sản Hạ Long

Với mong muốn tôn vinh giá trị tinh thần "Kỷ luật và đồng tâm", vinh danh những người công nhân mỏ cũng như vùng đất Quảng Ninh, ngày 10.7.2014, Công ty CP than Cọc 6 và tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng khối than cho Sở VHTTDL Quảng Ninh để trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Ngoài giá trị vật chất khổng lồ, khối than còn là minh chứng cho trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến và tư duy sáng tạo trong khai thác mỏ lộ thiên của ngành than. Hiện vật này góp phần làm phong phú bộ sưu tập của Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, đồng thời trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.