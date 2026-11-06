Khối tài sản và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ của nữ MC Đường lên đỉnh Olympia ở tuổi 27

Khánh Vy (sinh năm 1999) là một MC, sáng tạo nội dung và người truyền cảm hứng tiêu biểu của thế hệ trẻ Việt Nam, từng nổi tiếng qua video nói 7 ngôn ngữ gồm Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Ý, Việt.

Ở tuổi 27, Khánh Vy không chỉ giữ vững phong độ của một người dẫn chương trình thế hệ mới mà còn khẳng định vị thế độc lập, tài năng. Nữ MC từng chia sẻ, nỗ lực học tập và làm việc từ sớm của cô bắt nguồn từ tinh thần tự lập và mong muốn đỡ đần cho bố mẹ.

Khánh Vy là MC của Đường Lên Đỉnh Olympia. Ảnh: Ngôi Sao

Khối tài sản tích luỹ của Khánh Vy khiến nhiều bạn bè đồng trang lứa mơ ước. Cô đã tự mua chiếc xe hơi đầu tiên bằng phương thức trả góp ngay từ năm 19 tuổi. Khi chạm mốc 20 tuổi, nữ MC tậu một mảnh đất làm quà tặng bố mẹ. Sau đó, cô liên tiếp sở hữu một căn hộ 100m2 tại Hà Nội và mua thêm nhà ở TP.HCM nhằm phục vụ công việc. Bộ sưu tập tài sản của cô còn có xế sang Mercedes trị giá hàng tỷ đồng cùng loạt đồ hiệu đắt tiền.

Trong một clip giới thiệu với mọi người về căn hộ, Khánh Vy cho thấy cô có gu thẩm mỹ tinh tế khi sửa sang, bày trí nhà cửa vô cùng gọn gàng, tinh tươm với tông màu trắng chủ đạo.

Năm 2022, Khánh Vy mua nhà riêng và đón bố mẹ lên Hà Nội ở cùng.

Căn chung cư rộng 100m2, gồm 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh. Ảnh chụp màn hình

Nữ MC sẵn sàng chi ra hàng trăm triệu đồng cho những chiếc túi xách đến từ các nhà mốt lừng danh như Gucci, Chanel, Dior,... Bộ sưu tập túi của Khánh Vy có giá trị từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, kết hợp cùng trang phục thường ngày cũng thuộc nhiều thương hiệu xa xỉ trên thế giới.

Bộ sưu tập hàng hiệu của Khánh Vy có thể kể đến chiếc túi dòng Dior Book Tote, giá niêm yết trên website chính thức cho một chiếc Dior Book Tote cỡ lớn là 3.500 USD (gần 90 triệu đồng). Khánh Vy cũng sở hữu chiếc Lady Dior Bag màu trắng - một trong những dòng túi kinh điển của Dior khoảng 150 triệu đồng.

Khánh Vy bên chiếc túi Lady Dior Bag. Ảnh: Ngôi Sao

Chiếc túi thuộc dòng Dior Book Tote được nhiều sao nữ trong nước yêu thích, trong đó có Khánh Vy. Ảnh: Ngôi Sao

Nguồn thu nhập hiện tại của người đẹp gốc Nghệ An vô cùng phong phú. Việc dịch chuyển từ nội dung giải trí sang làm nghề bài bản cùng với vốn tri thức từ Học viện Ngoại giao đã giúp cô có vị thế vững chắc tại các chương trình quy mô lớn như Đường lên đỉnh Olympia hay IELTS Face-Off.

Khánh Vy đã tiết lộ bản thân bắt đầu đi làm thêm từ năm học lớp 3 tới năm lớp 9 với công việc dẫn chương trình thiếu nhi. Khi ấy, mỗi số nữ MC nhận được khoảng 50.000 đồng. Đây là cơ duyên giúp cô tìm thấy đam mê và xác định con đường mình sẽ theo đuổi trong tương lai. Khi học cấp 3, cô nàng dành thời gian tập trung cho việc học nên đã dừng công việc làm thêm.

Từ "hotgirl nói 7 thứ tiếng", "con nhà người ta", hiện tại nữ MC đã có sự nghiệp vững chắc. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Sau khi tốt nghiệp bằng Giỏi tại Học viện Ngoại giao, Khánh Vy tập trung phát triển sự nghiệp dẫn chương trình chuyên nghiệp và nhanh chóng đảm nhận vai trò MC của Đường Lên Đỉnh Olympia. Bên cạnh đó, cô cũng đảm nhận vị trí MC cho nhiều sự kiện lớn như Sóng 2022, các cuộc thi Hoa hậu và những lễ kỷ niệm quan trọng của nhiều nhãn hàng lớn.

Khánh Vy từng tâm sự: "Mình nhận bài cộng tác, quảng cáo với nhãn hàng trên các trang mạng xã hội. Ngoài ra, mình còn làm MC dẫn chương trình song ngữ, đi dự sự kiện của một nhãn hàng nào đó. Mình cũng dành số tiền để đầu tư về bất động sản, chứng khoán".

Ở tuổi 27, cô nàng nắm trong tay kênh Youtube sở hữu 2,15 triệu lượt đăng ký, với mỗi video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Cô cũng tích cực phát triển nội dung trên Facebook, TikTok... Điều này mang lại cho Khánh Vy nguồn thu nhập không hề nhỏ. Khánh Vy tiết lộ thêm mỗi tháng cô chi tiêu từ 50-60 triệu đồng cho việc sinh hoạt, ăn uống, trả lương cho các cộng sự…