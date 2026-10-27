Khối tài sản lớn và 'phép thử' với năng lực của Hoàng Huy

Sau một năm lợi nhuận giảm mạnh khi các dự án cũ gần hoàn tất chu kỳ ghi nhận doanh thu, Hoàng Huy đang chuẩn bị cho một nhịp tăng trưởng mới. Hơn 6.000 tỷ đồng khách hàng trả trước, lượng tồn kho bất động sản ngày càng lớn và việc liên tục bổ sung dự án cho thấy Hải Phòng vẫn là tâm điểm trong chiến lược của doanh nghiệp.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Hoàng Huy Group, mã TCH) đang ở một giai đoạn chuyển tiếp đáng chú ý. Những dự án từng đóng góp lớn cho kết quả kinh doanh như Hoàng Huy New City, Hoang Huy Commerce - H1 hay Hoàng Huy Grand Tower đã ghi nhận phần lớn doanh thu. Trong khi đó, một thế hệ dự án mới gồm Hoàng Huy New City II, Hoàng Huy Green River và Hoang Huy Commerce - H2 đang tích lũy doanh số, tiến tới giai đoạn bàn giao.

Sự chuyển tiếp này thể hiện khá rõ trên báo cáo tài chính doanh nghiệp. Năm tài chính 2025 của TCH (kéo dài từ ngày 1/4/2025 đến 31/3/2026), doanh thu thuần đạt 1.447 tỷ đồng, giảm 69% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế còn 256 tỷ đồng, giảm 77%. Doanh nghiệp giải trình nguyên nhân chủ yếu do các dự án đã hoàn thành được bàn giao và ghi nhận phần lớn doanh thu trong các kỳ trước.

Trong lúc kết quả kinh doanh đi xuống, quy mô bảng cân đối của Hoàng Huy lại tăng nhanh. Đây cũng là nơi thể hiện rõ hơn sự chuẩn bị của doanh nghiệp cho chu kỳ dự án tiếp theo. Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản hợp nhất của TCH đạt 21.841 tỷ đồng, tăng hơn 6.500 tỷ đồng, tương đương 42% so với đầu năm tài chính.

Trong đó, hàng tồn kho đạt hơn 11.604 tỷ đồng, tăng khoảng 3.100 tỷ đồng và chiếm 53% tổng tài sản. Con số này tiếp tục phình lên khi đến ngày 30/6/2026, hàng tồn kho đã đạt gần 13.682 tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng chỉ sau ba tháng và tương đương hơn 61% tổng tài sản (gần 22.278 tỷ đồng).

Con số thay đổi lớn trong bảng cân đối kế toán của TCH nằm ở khoản người mua trả tiền trước. Tại ngày 31/3/2026, khoản này đạt 6.125 tỷ đồng, cao gấp khoảng 30 lần đầu năm tài chính. Trong đó, khách hàng tại Hoàng Huy New City II đã trả trước khoảng 3.906 tỷ đồng; Hoàng Huy Green River 1.693 tỷ đồng và Hoang Huy Commerce - H2 khoảng 459 tỷ đồng. Đến cuối tháng 6, người mua trả tiền trước tiếp tục tăng lên gần 6.493 tỷ đồng.

Khoản người mua trả tiền trước chưa phải doanh thu và lợi nhuận đã được ghi nhận. Tuy nhiên, quy mô cho thấy một lượng lớn sản phẩm đã được bán và chờ đáp ứng các điều kiện để bàn giao, hạch toán. Đó cũng là cơ sở để Hoàng Huy đặt kế hoạch kinh doanh cao hơn nhiều cho năm tài chính 2026, với mục tiêu 5.000 tỷ đồng doanh thu và 2.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt gấp 3,5 lần và gần 8 lần kết quả của năm trước.

Trong quý 1, kết quả kinh doanh của Hoàng Huy ghi nhận tăng trưởng nhưng chưa thực sự bứt phá. Giai đoạn 1/4 - 30/6/2026, doanh nghiệp đạt gần 451 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước (YoY); lợi nhuận sau thuế đạt gần 164 tỷ đồng, gấp gần 3 lần. Lợi nhuận có sự đóng góp lớn bởi doanh thu tài chính, với gần 101 tỷ đồng, gấp gần 3 lần YoY. Đây chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Hai dự án giữ vai trò trung tâm trong chu kỳ mới của Hoàng Huy là Hoàng Huy New City II và Hoàng Huy Green River, cùng nằm tại khu vực Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Trong đó, Hoàng Huy Green River có quy mô khoảng 32,5 ha, với số lượng 780 căn liền kề và shophouse, 30 căn biệt thự và 441 căn nhà ở xã hội.

Hoàng Huy New City II được triển khai thông qua CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV - thành viên trong hệ sinh thái Hoàng Huy - và có quy mô lớn hơn. Đến năm 2026, New City II đã bắt đầu bước vào giai đoạn bàn giao. Việc hơn 4.100 tỷ đồng tiền mua nhà đã được khách hàng trả trước tại dự án vào cuối tháng 6/2026 phần nào cho thấy quy mô doanh số đang chờ được chuyển hóa thành doanh thu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên diễn ra ngày 24/7/2026, ban lãnh đạo TCH cho biết kế hoạch lợi nhuận 2.000 tỷ đồng được xây dựng trên cơ sở tiến độ bàn giao New City II và Green River. Đồng thời, khi được hỏi về việc mở rộng quỹ đất ra ngoài Hải Phòng, lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ trước mắt TCH vẫn tập trung vào các dự án hiện hữu và dự án mới tại thành phố này; việc mở rộng sang địa phương khác sẽ được nghiên cứu nếu bảo đảm hiệu quả.

Không chỉ đưa các dự án hiện hữu tới giai đoạn bàn giao, năm 2026 Hoàng Huy còn có thêm những chuyển động mới về quỹ đất. Tháng 5/2026, CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc - công ty con gián tiếp của TCH - trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp cao tầng và dịch vụ thương mại tại lô I.14/CTHH-01 trong khu đô thị mới Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên, với giá hơn 1.300 tỷ đồng. Khu đất này bổ sung thêm quỹ dự án của Hoàng Huy tại Thủy Nguyên, nơi doanh nghiệp đã có New City II và Green River.

Một dự án khác nằm ngay khu vực nội đô Hải Phòng cũng có bước tiến quan trọng. Ngày 12/8/2026, UBND TP Hải Phòng ban hành quyết định giao hơn 16.177 m2 đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại số 150 Tô Hiệu cho TCH thực hiện dự án chung cư kết hợp trung tâm thương mại, dịch vụ. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.179 tỷ đồng, dự kiến cung cấp khoảng 998 căn hộ.

Như vậy, danh mục bất động sản của Hoàng Huy tại Hải Phòng đang hình thành hai lớp tương đối rõ. New City II, Green River và Commerce - H2 là nhóm dự án có khả năng đóng góp doanh thu, lợi nhuận trong giai đoạn gần; trong khi khu đất Bắc Sông Cấm và dự án 150 Tô Hiệu tạo thêm nguồn dự án cho những năm tiếp theo. Điều này cũng lý giải vì sao quy mô tài sản và hàng tồn kho của doanh nghiệp tăng nhanh dù lợi nhuận năm vừa qua giảm sâu.a

Việc liên tục đưa các dự án lớn vào triển khai, đồng thời bổ sung quỹ đất mới tại Bắc Sông Cấm và khu vực nội đô cho thấy tham vọng mở rộng quy mô của Hoàng Huy tại Hải Phòng chưa dừng lại. Tuy nhiên, quy mô đầu tư ngày càng lớn cũng đặt ra những thách thức mới.

Hơn 12.000 tỷ đồng đầu tư tại các dự án, hơn 6.000 tỷ đồng khách hàng trả trước đồng nghĩa kết quả kinh doanh những năm tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ xây dựng, bàn giao và khả năng hấp thụ sản phẩm của thị trường. Trong bối cảnh bất động sản vẫn đối mặt với những khó khăn về sức cầu, giá nhà và lãi suất, việc chuyển khối tài sản lớn trên bảng cân đối thành doanh thu và lợi nhuận thực tế sẽ là “phép thử” đối với năng lực của Hoàng Huy.