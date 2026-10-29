Khối tài sản khủng trăm tỷ của Mr Pips được người tình cất giữ trong tủ quần áo

Bị cáo Nguyễn Thanh Tâm tại tòa. (Ảnh: M.H)

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử hỏi các bị cáo chủ yếu trong bộ phận kinh doanh từng làm việc cho Phó Đức Nam. Nhiều người thừa nhận số tiền hưởng lợi, xin lỗi những người bị hại và xin Hội đồng xét xử xem xét toàn diện tính chất phạm tội của họ để kết án.

Đứng trước bục khai báo chiều nay, bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Phó Đức Nam) khai quen Nam từ năm 2017, sau đó hai người nảy sinh tình cảm và duy trì mối quan hệ cho đến nay.

Theo lời khai của Tâm, trong thời gian quen nhau, bị cáo biết Nam quản lý các sàn chứng khoán quốc tế tại Việt Nam và sau đó tham gia đầu tư vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Đến năm 2023, Nam thường xuyên ra nước ngoài, trong đó có Campuchia và Thổ Nhĩ Kỳ. Những lúc Nam điều trị bệnh, Tâm có đi sang Campuchia thăm. Bị cáo khẳng định chưa từng đến các văn phòng kinh doanh của Nam tại Việt Nam.

Đóng tiền vào thùng carton để mua vàng

Trước bục khai báo, Nguyễn Thanh Tâm thừa nhận được Nam giao quản lý, cất giữ số lượng lớn tài sản gồm tiền mặt, vàng, đồng hồ và nhiều đồ vật có giá trị. Ngoài việc giữ tài sản, Tâm còn được bạn trai nhờ đứng tên mua bất động sản, ô-tô, đồng hồ và thực hiện nhiều giao dịch tài sản khác.

Tâm khai toàn bộ tiền mặt, vàng và các tài sản Nam giao đều được bị cáo cất giữ tại căn hộ hai người cùng sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Tâm khai rõ, vào thời điểm quản lý nhiều tài sản nhất, bị cáo giữ khoảng 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng cùng hàng loạt trang sức, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.

Người tình của siêu lừa đảo Mr Pips khai, toàn bộ số tài sản này được cất trong tủ quần áo tại căn hộ rồi khóa cửa phòng lại.

Ngoài ra bị cáo còn hỗ trợ bạn trai mua khoảng 15 bất động sản và được nhờ đứng tên 4 ô tô được chuyển tên từ em trai Nam sang để bán hộ.

Đầu năm 2024, Nam tiếp tục nhờ Tâm mua hộ 1 triệu USD.

Khi Hội đồng xét xử hỏi về nguồn gốc khối tài sản khổng lồ trên, Tâm cho rằng bản thân nhận thấy Mr Pips là người có khả năng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền nên “bị cáo thấy để có được số tài sản này là cũng bình thường”.

Không chỉ quản lý tài sản trong nước, Tâm khai năm 2022 còn được Nam nhờ sang Campuchia đứng tên một căn hộ chung cư trị giá khoảng 700.000 USD. Bên cạnh đó, bị cáo có các tài khoản tại Australia và Thái Lan với tổng số tiền khoảng 4,4 tỷ đồng. Tâm khai đây là số tiền mà Nam cho mình.

Khi trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử “ bị cáo có đi làm không hay chỉ ở nhà ôm tiền?”, Tâm khai bản thân làm marketing cho một công ty nước ngoài.

Theo hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thanh Tâm hơn 44,8 tỷ đồng, 1,7 triệu USD, 78kg vàng, 214 lượng vàng cùng nhiều trang sức, túi xách, đồng hồ và các tài sản có giá trị khác.

Quang cảnh phiên tòa. (Ảnh: MH)

Tại tòa, Tâm trình bày số vàng tích trữ là tài sản của Phó Đức Nam, còn nhiều đồ vật khác do bản thân mua sắm, tích lũy hoặc được bạn bè tặng. Song phần lớn những tài sản này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Nói về các túi xách hàng hiệu, bị cáo cho biết bản thân thường sử dụng những chiếc túi có giá khoảng 2-3 triệu đồng, trong khi các túi xách được Nam tặng có giá trị cao hơn do thuộc những thương hiệu nổi tiếng.

“Nam có bệnh cứ hưng phấn là sẽ mua rất nhiều. Nhiều khi bị cáo cản việc mua đồ của Nam nên Nam giấu bị cáo đi mua rất nhiều đồ về như việc mua nhiều xe, giày dép, đồng hồ”, Tâm khai.

Đối với số vàng được bạn trai gửi giữ, bị cáo cho biết mỗi lần có người mang vàng đến căn hộ, Tâm sẽ xuống nhận rồi đưa lên phòng cất giữ.

Tâm khẳng định đến thời điểm bị bắt, bản thân chưa từng bóc lớp niêm phong (seal) của số vàng này. Khi được Nam nhờ cầm tiền đi mua vàng, Tâm khai thường cho tiền mặt vào thùng carton rồi mang xuống dưới nhà. Sau đó, có người mang vàng đến giao.

Không chấp nhận cáo buộc rửa tiền lên tới hơn 380 tỷ đồng

Trong vụ án, Nguyễn Thanh Tâm bị truy tố về tội “Rửa tiền” với tổng số tiền liên quan hơn 380 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, phân định rõ hai giai đoạn trong quá trình quen biết và thực hiện các giao dịch tài sản với Phó Đức Nam.

Tâm trình bày, giai đoạn đầu tính từ khi quen Nam năm 2017 đến trước thời điểm Bùi Trung Đức - người phụ trách bộ phận chăm sóc khách hàng bị bắt vào năm 2023. Theo Tâm, trong thời gian này, toàn bộ tài sản Nam giao cho cất giữ đều thuộc sở hữu của Nam. Nam tự quyết định với số tài sản đó còn bị cáo chỉ có trách nhiệm quản lý, bảo quản, không có quyền quyết định việc sử dụng hay định đoạt số tài sản trên.

Giai đoạn thứ hai là sau khi Bùi Trung Đức bị bắt, Tâm thừa nhận khi biết thông tin đã không tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao Đức bị bắt cũng như việc Nam có liên quan hay không. Sau thời điểm này, giữa Tâm và Nam vẫn phát sinh các giao dịch nhờ đứng tên mua bất động sản.

Do đó, bị cáo thừa nhận trách nhiệm đồng phạm với Nam về tội “Rửa tiền” đối với một số giao dịch được thực hiện sau khi Đức bị bắt.

Liên quan khoản tiền 71,5 tỷ đồng được nộp vào tài khoản của ông Phó Đức Thắng (bố Phó Đức Nam), Tâm cho rằng đây là giao dịch thực hiện theo yêu cầu của bạn trai. Bị cáo giải thích việc Nam nhờ chuyển tiền vào tài khoản của bố là chuyện bình thường trong gia đình. Tâm không biết ông Thắng sử dụng số tiền này vào mục đích gì và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá lại trách nhiệm của mình đối với giao dịch trên.

Tâm khẳng định chỉ thừa nhận hành vi rửa tiền thông qua việc đứng tên mua căn hộ, đất đai cho Nam với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng.

Đối với những tài sản bị thu giữ mà Tâm cho là thuộc sở hữu cá nhân, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét trả lại.

Mặc dù đa số những tài sản này không có hóa đơn, chứng từ nên khó xác định đâu là tài sản do Tâm tự mua, đâu là tài sản được Nam tặng, Tâm trình bày, trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo đã khai báo và phân định rõ từng tài sản thuộc sở hữu của mình hay của Phó Đức Nam.

Tâm cho rằng bản thân luôn trung thực trong việc khai báo nguồn gốc tài sản, không nhận những tài sản có giá trị của bạn trai thành của mình. “Bị cáo không tham lam giữ tiền bạc, tài sản giá trị là của mình nên Nam rất tin tưởng bị cáo”, Tâm nói trước Hội đồng xét xử.

Theo cơ quan tố tụng, khi khám xét chỗ ở Nguyễn Thanh Tâm, cơ quan điều tra thu giữ hơn 70 dây chuyền, lắc tay, nhẫn, hoa tai kim loại màu vàng là tài sản do Nam mua rồi tặng cho Tâm, hoặc do Tâm tự mua, hoặc được người quen tặng; 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và Nguyễn Thanh Tâm, mang nhãn hiệu của các thương hiệu xa xỉ; 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví.

Trong đó, 28 chiếc túi do Nam và bạn bè mua tặng Tâm, đều mang thương hiệu xa xỉ như Burberry, Bvlgari, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Dior, Chanel…

Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào 8h30 sáng mai 30/10.