Khơi sức trẻ, mở hướng sáng tạo trong trường học Lâm Đồng

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Năm học qua, các cấp bộ Đoàn triển khai 570 hoạt động tình nguyện, thu hút hơn 16.000 học sinh, sinh viên tham gia, tập trung vào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và hỗ trợ cộng đồng.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp nhận hơn 2.500 ý tưởng, sáng kiến, tổ chức 42 hội nghị, hội thi, ngày hội khoa học sáng tạo, thu hút hơn 15.500 lượt học sinh, sinh viên. Toàn tỉnh duy trì 387 câu lạc bộ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học với hơn 25.000 học sinh, sinh viên tham gia.

Anh Đoàn Công Tính, Đoàn Trường THPT Hàm Thuận Nam, thảo luận, góp ý dự thảo Chương trình công tác Đoàn năm học 2026 - 2027

Công tác đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, hướng nghiệp tiếp tục được chú trọng. Toàn tỉnh tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho hơn 38.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho gần 12.000 lượt, huy động 4,7 tỷ đồng học bổng xã hội hóa và hơn 1,3 tỷ đồng qua chương trình “Hoa Cúc trắng”. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh kết nạp 282 đảng viên mới là học sinh, sinh viên tiêu biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi và góp ý dự thảo Chương trình công tác Đoàn năm học 2026 - 2027, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, ứng dụng AI, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tình nguyện và đồng hành với học sinh, sinh viên.

Bước vào năm học mới, Tỉnh Đoàn đề ra 12 chỉ tiêu, trong đó phấn đấu có 75.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tình nguyện, hỗ trợ hiện thực hóa 1.000 ý tưởng, sáng kiến, vận động ít nhất 3,5 tỷ đồng học bổng, tiếp sức đến trường, tư vấn hướng nghiệp cho 40.000 lượt và giới thiệu việc làm cho 12.000 thanh niên.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, 17 tập thể và 18 cá nhân được Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong năm học 2025 - 2026. Riêng khối đại học, cao đẳng, Đoàn Trường Đại học Đà Lạt nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu.