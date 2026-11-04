Khơi sức dân, xây dựng quê hương

Không dừng lại ở khẩu hiệu, “Dân vận khéo” tại các địa phương trong tỉnh đã trở thành phong trào hành động thiết thực, khơi dậy tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương. Tại các xã: Phước Long, An Trạch, Ðịnh Thành, Khánh Lâm..., hàng chục công trình, phần việc được đăng ký trong đợt ra quân dân vận khéo, với kinh phí từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Dù khác nhau về nội dung, quy mô nhưng các công trình đều có điểm chung là sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Người dân xã An Trạch hiến đất giúp địa phương sớm hoàn thành việc nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn.

Hàng rào cây xanh, hoa kiểng góp phần làm đẹp diện mạo nông thôn xã Phước Long.

Tại xã An Trạch, đảng viên là những người tiên phong xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, tạo sức lan toả trong cộng đồng. Ở xã Phước Long, từ sự vận động của cán bộ ấp, mỗi gia đình tích cực trồng, chăm sóc hàng rào cây xanh, hoa kiểng để làm đẹp cho bức tranh nông thôn. Còn tại xã Khánh Lâm, người dân không chỉ hiến đất làm cầu giao thông nông thôn mà còn đóng góp ngày công, tham gia giám sát để công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Người dân xã Vĩnh Thanh cắt tỉa hàng rào cây xanh, tạo cảnh quan môi trường.

Cầu bê tông ở xã Khánh Lâm được xây dựng với sự đóng góp ngày công và giám sát của người dân.

Ông Trần Ngọc Non, ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, chia sẻ: “Ðể xây dựng tuyến đường kiểu mẫu, bản thân tôi tự giác ươm cây giống tặng người dân trong ấp cùng trồng. Tuy vất vả nhưng việc làm này giúp địa phương tiết kiệm ngân sách đầu tư. Tôi mong mỗi người đều có trách nhiệm, góp sức xây dựng quê hương”.

Ông Trần Ngọc Non (bìa trái), ấp Hiệp Vinh, xã An Trạch, ươm cây giống tặng người dân trồng.

Từ nhận thức đến hành động, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng lan toả, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và sức mạnh đoàn kết trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Sự đồng thuận, chung sức ấy chính là nền tảng để các mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng nông thôn Cà Mau khởi sắc, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúcu