Khơi sức dân, dựng việc chung

Đêm xuống, thôn Phúc Hòa không còn những khoảng tối trên các tuyến đường. Ánh đèn chiếu sáng giúp việc đi lại của người dân thuận tiện, an toàn hơn. Là hộ làm nông nghiệp, thường xuyên đi sớm về muộn, ông Phan Trọng Cương hiểu rõ lợi ích của hệ thống đèn đường nên đã đồng tình, tự nguyện đóng góp kinh phí cùng bà con lắp đặt.

Ông Cương chia sẻ: Gia đình tôi thường xuyên đi sớm, về muộn. Có đèn chiếu sáng, việc đi lại thuận tiện, bà con cũng yên tâm hơn khi ra đường vào buổi tối.

Cùng chung niềm vui ấy, ông Phạm Đức Hồng cho rằng, giá trị của công trình không chỉ ở những tuyến đường sáng mà còn ở tinh thần trách nhiệm được khơi dậy trong mỗi người dân.

Ông Hồng cho biết: “Đường sáng, bà con đi lại thuận tiện, tối đến có thể gặp nhau trò chuyện, tập thể dục. Điều vui nhất là công trình này có phần đóng góp của chính người dân nên đều thấy mình có trách nhiệm giữ gìn”.

Để tạo được sự đồng thuận, Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Hòa tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công trình, đồng thời đưa các nội dung ra bàn bạc công khai.

Bà Nguyễn Thị Hương Quỳnh - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Phúc Hòa chia sẻ: “Ban Công tác Mặt trận thôn không vận động theo cách áp đặt mức đóng góp, mà trước hết đưa nhu cầu của khu dân cư ra để bà con cùng bàn, cùng thống nhất cách làm. Khi người dân thấy đây là việc thiết thực với chính gia đình mình, các hộ đều đồng tình, tự nguyện đóng góp và cùng tham gia hoàn thiện công trình”.

Sự công khai, dân chủ đã góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và tạo nền tảng để các phong trào ở khu dân cư được triển khai hiệu quả.

Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy tại thôn Chanh Yên, địa bàn đặc biệt khó khăn của xã Thác Bà, với gần 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ tháng 4/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với chi ủy thôn tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công, kinh phí mở rộng tuyến đường Ba Khe, đáp ứng nhu cầu đi lại và tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế.

Tuyến đường dài gần 400 m được mở rộng nền từ 3 m lên 5 m, thực hiện theo phương châm Nhà nước hỗ trợ, Nhân dân góp sức. Hưởng ứng chủ trương, người dân trong thôn đã hiến trên 1.500 m² đất, đóng góp gần 200 ngày công và trên 100 triệu đồng. Đến nay, công trình cơ bản hoàn thành khoảng 90%, phấn đấu đưa vào sử dụng trong tháng 11/2026.

Việc hiến đất, góp công không chỉ giúp đường làng rộng hơn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt, đặc biệt là việc đi lại của trẻ em đến trường. Mỗi phần đóng góp tuy khác nhau nhưng đều thể hiện mong muốn xây dựng quê hương ngày càng khang trang.

Anh Nguyễn Văn Tuyên, thôn Chanh Yên, xã Thác Bà chia sẻ: “Các hộ đồng tình ủng hộ và hiến đất để làm tuyến đường, tự giác giải tỏa những cây cối, đóng góp tiền và tham gia kéo đường điện thắp sáng”.

Đến nay đã có 10/11 tuyến trong thôn được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với tổng chiều dài gần 2 km.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự đồng thuận của người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể vận động lắp đặt hơn 40 bóng đèn chiếu sáng đường quê, trong đó, MTTQ xã vận động hỗ trợ hơn 30 triệu đồng, người dân đóng góp trên 100 triệu đồng.

Ông Bùi Xuân Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thác Bà cho biết, việc người dân cùng bàn bạc, đóng góp và thụ hưởng thành quả đã tạo sự đồng thuận, giúp MTTQ huy động hiệu quả các nguồn lực để triển khai những công trình thiết thực, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống Nhân dân.

MTTQ Việt Nam xã còn tích cực kết nối nguồn lực thực hiện an sinh xã hội, hỗ trợ giáo dục và chăm lo người nghèo. Qua đó, từ đầu năm đến nay, đã lắp đặt hơn 40 bóng đèn chiếu sáng, kinh phí trên 120 triệu đồng; tiếp nhận hơn 110 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo”.

Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể cũng vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức hoạt động văn hóa, thăm hỏi gia đình chính sách, người cao tuổi và huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo đời sống cộng đồng.

Việc huy động sức dân phải bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; mọi khoản đóng góp đều trên tinh thần tự nguyện, được quản lý công khai, minh bạch. MTTQ giữ vai trò kết nối, vận động doanh nghiệp và người dân chung tay thực hiện các công trình thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tế của cộng đồng. Khi người dân đồng thuận, thấy rõ trách nhiệm và lợi ích, sức dân sẽ được khơi dậy. Ông Nguyễn Đức Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thác Bà

Những tuyến đường sáng đèn đến các hoạt động an sinh xã hội, sức dân đang được khơi dậy bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhu cầu thực tế của từng khu dân cư. Khi người dân hiểu, đồng thuận và cùng hành động, những nguồn lực trong cộng đồng sẽ được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực phát triển quê hương bền vững.