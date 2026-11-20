Nông dân xã Định Tân chăm sóc cây trồng vụ đông.

Tại các thôn Vệ Thôn, Duyên Hy, Đồng Tình, Yên Thôn..., bà con lựa chọn trồng những loại rau màu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, nhu cầu thị trường như ớt, dưa chuột, bí, mướp đắng, ngô nếp, cà chua... Trong đó, các giống cây F1 được đưa vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm. Hiệu quả từ chuyển đổi cây trồng được thể hiện rõ qua thực tế sản xuất của các hộ dân. Chị Trịnh Thị Oanh, thôn Vệ Thôn, chia sẻ: “Năm ngoái, gia đình trồng 2 sào ớt vụ đông thắng lợi. Có thời điểm giá ớt hơn 100 nghìn đồng/kg. Năm nay, gia đình cũng duy trì diện tích này và còn trồng mướp đắng, dưa, bầu... Nhìn chung các loại cây rau màu vụ đông luôn có giá cao hơn cây lúa; thị trường tiêu thụ khá ổn định”.

Không chỉ dừng lại ở sự chủ động của từng hộ, sản xuất vụ đông ở xã Định Tân đang từng bước chuyển từ nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung, có định hướng và gắn kết chặt chẽ hơn giữa các khâu sản xuất và tiêu thụ. Theo chỉ tiêu ban đầu, vụ đông năm 2026-2027, xã được tỉnh giao gieo trồng 510ha. Nhờ sự tập trung chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các HTX và hưởng ứng của Nhân dân, đến ngày 23/10, toàn xã đã gieo trồng 515,5ha, đạt 101% kế hoạch ban đầu. Sau khi được tỉnh giao bổ sung 90ha, nâng tổng chỉ tiêu lên 600ha, đến ngày 15/11, diện tích gieo trồng của xã đạt 565,2ha, đạt 94,2% kế hoạch.

Đáng chú ý, xã Định Tân đã và đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, phát huy vai trò của HTX, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản. Tiêu biểu, HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Định Tân đã liên kết với Công ty TNHH Hạt giống Tân Lộc Phát triển khai mô hình sản xuất 3ha bí đỏ và 1ha dưa chuột F1 tại khu đồng Nhà Lường, thôn Kênh Thôn, trong đó doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm cho các hộ dân. Viện Nghiên cứu Ngô phối hợp với các HTX trên địa bàn triển khai mô hình sản xuất 10ha ngô sinh khối tại thôn Duyên Lộc và Yên Thôn. Đến nay, các mô hình đều có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, bước đầu cho thấy hiệu quả trong việc tổ chức sản xuất tập trung và gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ.

Địa phương còn chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Hiện nay, vùng trồng ớt tại khu vực Đồng Bông, Bái Sau, thôn Duyên Hy có quy mô 8,2ha, với 58 hộ tham gia, được quản lý theo mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. HTX dịch vụ sản xuất nông nghiệp Định Hưng tổ chức liên kết sản xuất, bao tiêu 4,4ha rau an toàn chất lượng cao tại đồng Ngược, thôn Vệ Thôn. Đây là những mô hình góp phần đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường tính ổn định trong sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Đến nay, xã Định Tân đang quản lý, duy trì 4 mã số vùng trồng, gồm: 2 mã số vùng trồng ớt phục vụ xuất khẩu tại thôn Duyên Hy, tổng diện tích khoảng 8,2ha; 1 mã số vùng trồng lúa tại cánh đồng Má Đầm, thôn Yên Thôn và khu vực Giữa Đồng, thôn Tam Đồng, diện tích 10ha; 1 mã số vùng sản xuất rau an toàn, chủ yếu là bí đỏ, tại cánh đồng Nhà Lường, thôn Kênh Thôn, diện tích 3ha, được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc duy trì các vùng sản xuất có mã số, áp dụng quy trình canh tác an toàn và kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc đã góp phần nâng cao giá trị, khả năng tiêu thụ và sức cạnh tranh của nông sản địa phương; đồng thời từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ, truyền thống sang sản xuất hàng hóa có tổ chức, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhờ đó, giá trị thu nhập bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác của xã đạt khoảng 278 - 285 triệu đồng/ha/năm.

Đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất vụ đông ở xã Định Tân.

Đồng chí Lê Thị Chinh, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Định Tân cho biết: “Để những kết quả đạt được trở thành nền tảng cho sản xuất vụ đông bền vững, xã Định Tân tiếp tục tập trung chỉ đạo, rà soát quỹ đất, vận động người dân mở rộng diện tích phù hợp với điều kiện từng vùng; ưu tiên các loại rau, đậu có thời gian sinh trưởng ngắn, nhu cầu tiêu thụ cao, nhất là các sản phẩm phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027. Các HTX làm tốt các khâu dịch vụ, hướng dẫn kỹ thuật, cung ứng giống, vật tư... Đặc biệt, xã xác định liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả vụ đông”.

Từ những cánh đồng chuyên canh rau màu đến các mô hình sản xuất có liên kết, vụ đông ở Định Tân đang có nhiều chuyển biến tích cực. Không chỉ góp phần khai thác hiệu quả diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân, cách làm này còn tạo sự kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa lợi ích trước mắt với mục tiêu phát triển lâu dài. Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, HTX, doanh nghiệp và sự chủ động của người dân, Định Tân đang phấn đấu hoàn thành 600ha gieo trồng trước ngày 30/11, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa an toàn, hiệu quả và bền vững.