Khởi sắc từ thể thao học đường

Em Long Trung Hiếu, lớp 12C2, dân tộc Dao, luôn dành tình yêu và đam mê cho môn thể thao truyền thống. Theo Hiếu, đẩy gậy không chỉ đòi hỏi sức khỏe, sức bền mà còn cần sự khéo léo, khả năng giữ thăng bằng và bản lĩnh trong thi đấu.

Em Long Trung Hiếu (bên trái) trong buổi tập luyện tại trường.

Để đạt kết quả tốt, ngoài thời gian học tập trên lớp, Hiếu kiên trì rèn luyện thể lực và hoàn thiện kỹ thuật. Những buổi tập giúp em nâng cao sức bền, tích lũy kinh nghiệm, làm quen với áp lực thi đấu. Sự nỗ lực ấy được đền đáp bằng tấm Huy chương Vàng, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển nhà trường với tổng cộng 10 huy chương, gồm 4 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026.

Long Trung Hiếu (bục số 1) đoạt huy chương Vàng tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026.

“Em cảm thấy rất vui và tự hào khi giành được giải Nhất. Đây là kết quả của quá trình nỗ lực của bản thân. Động lực lớn nhất để em tập luyện và thi đấu chính là niềm đam mê thể thao, cùng sự động viên, cổ vũ của thầy cô và các bạn”- Long Trung Hiếu chia sẻ.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái, thể thao trở thành hoạt động quen thuộc trong đời sống của học sinh. Sau những giờ học tập, nhiều em chủ động tìm đến sân bóng chuyền, cầu lông, đá cầu và các môn thể thao khác để vận động, rèn luyện. Từ những nhóm học sinh cùng sở thích, các hoạt động tập luyện ngày càng thu hút đông đảo thành viên, tạo không khí sôi nổi trong trường học.

Môn đá cầu thu hút nhiều học sinh tham gia tập luyện.

Em Triệu Hồng Hạnh, học sinh lớp 12A2 chia sẻ: “Phong trào thể thao đã giúp đời sống của học sinh nội trú vui vẻ và gắn kết hơn. Chúng em có cơ hội rèn luyện sức khỏe, giảm căng thẳng sau mỗi giờ học, nâng cao tinh thần đoàn kết và có thêm nhiều người bạn mới”.

Để phong trào duy trì thường xuyên và đi vào nền nếp, nhà trường bố trí sân bãi, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ và lựa chọn môn thể thao phù hợp với sở thích, khả năng. Bên cạnh hoạt động tập luyện hằng ngày, các giải thi đấu do Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức cũng trở thành sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để học sinh giao lưu và phát hiện nhân tố có năng khiếu.

Bóng chuyền cũng là môn thể thao yêu thích của nhiều học sinh.

Anh Nguyễn Duy Đức - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái cho biết: “Thông qua các hoạt động và giải đấu thể thao, chúng tôi mong muốn tạo môi trường để học sinh phát huy sở trường, nuôi dưỡng niềm đam mê, đồng thời rèn luyện tinh thần thi đấu, ý thức tập thể. Đây cũng là dịp để Đoàn trường phát hiện những em có tố chất, từ đó lựa chọn, bồi dưỡng tham gia các giải đấu cấp cao hơn”.

Cùng với việc duy trì các hoạt động thể thao, nhà trường chú trọng xây dựng môi trường học tập năng động, tạo điều kiện để học sinh phát triển hài hòa cả về kiến thức, kỹ năng và thể chất. Sự quan tâm, định hướng của Ban Giám hiệu thể hiện qua việc khuyến khích học sinh chủ động tham gia các hoạt động ngoại khóa, hình thành lối sống tích cực và ý thức tự chăm sóc sức khỏe bản thân.

Thể thao tập thể góp phần bồi đắp tinh thần đoàn kết, ý thức đồng đội cho học sinh.

Nhà giáo Hà Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái cho biết: “Với chủ trương đưa thể dục, thể thao trở thành hoạt động thường xuyên trong học đường, nhà trường luôn động viên, khuyến khích mỗi học sinh lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện, qua đó nâng cao thể lực, tạo tinh thần thoải mái và hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập”.

Từ những hoạt động tập luyện thường ngày, phong trào thể thao của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái đã từng bước phát triển và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026, đội tuyển nhà trường xuất sắc giành 10 huy chương. Đây không chỉ là thành tích đáng tự hào mà còn là động lực để thầy và trò tiếp tục duy trì, phát triển phong trào.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái giành giải Ba toàn đoàn tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Lào Cai năm 2026.

Từ sân tập trong khuôn viên trường đến các giải đấu cấp tỉnh, thể thao đang mở ra nhiều cơ hội để học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Yên Bái phát huy sở trường, khẳng định bản thân. Qua mỗi hoạt động, các em được rèn luyện ý chí, nghị lực, tinh thần đồng đội và ý thức vượt qua giới hạn của chính mình. Đây là nền tảng để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng môi trường học tập thân thiện, năng động, giúp học sinh phát triển cả về kiến thức, thể chất và bản lĩnh.