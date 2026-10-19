Khởi sắc trên ATK Nghĩa Tá

Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, hạ tầng ngày càng hoàn thiện, sản xuất từng bước phát triển, đời sống người dân trên quê hương ATK không ngừng được cải thiện.

Một tuyến đường bê tông tại thôn Hợp Tiến (xã Nghĩa Tá) mới được đầu tư xây dựng.

Con đường bê tông từ cầu tràn Bản Bẳng vào Khuổi Dạ, thôn Hợp Tiến, hoàn thành năm 2025 đã đáp ứng mong mỏi bấy lâu của người dân. Tuyến đường dài hơn 1,2km, có tổng mức đầu tư trên 1,65 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với chị Dương Khánh Ly, ở thôn Hợp Tiến, người điều hành Hợp tác xã sản xuất, chế biến sản phẩm chè hoa vàng, tuyến đường mới còn tạo thuận lợi cho việc vận chuyển nguyên liệu, đưa sản phẩm ra thị trường. Đây là điều kiện để Hợp tác xã phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Không chỉ ở Hợp Tiến, những năm qua, nhiều công trình giao thông và hạ tầng dân sinh trên địa bàn xã Nghĩa Tá được đầu tư, nâng cấp từ các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn của Nhà nước.

Hạ tầng từng bước hoàn thiện không chỉ cải thiện điều kiện sinh hoạt mà còn thúc đẩy giao thương, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là tại những thôn còn nhiều khó khăn.

Năm 2025, xã được giao hơn 19,1 tỷ đồng vốn đầu tư công từ hai chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, hơn 12,3 tỷ đồng dành cho xây dựng nông thôn mới và hơn 6,8 tỷ đồng cho phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tổng vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đạt hơn 10,2 tỷ đồng, trong đó gần 9 tỷ đồng dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phần còn lại thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đầu tư hạ tầng, các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo sinh kế được triển khai nhằm giúp người dân có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Ông Chú Seo Cáng, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Đẩy, cho biết: Nhờ sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, điều kiện đi lại, sản xuất và sinh hoạt của bà con được cải thiện. Người dân cũng chủ động hơn trong phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống.

Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 42,1 triệu đồng/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 25,1%. Để giảm nghèo bền vững, địa phương đang rà soát nguyên nhân nghèo và các chỉ số thiếu hụt của từng hộ, từ đó xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp.

Qua rà soát bước đầu, xã xác định 195 hộ có khả năng đủ điều kiện thoát nghèo, 151 hộ cần tiếp tục được hỗ trợ về sinh kế và điều kiện sinh hoạt thiết yếu. Năm 2026, Nghĩa Tá phấn đấu giảm 346 hộ nghèo, cận nghèo, đưa tỷ lệ nghèo đa chiều xuống còn 6,01%.

Khu vực trung tâm xã Nghĩa Tá.

Cùng với các giải pháp phát triển kinh tế, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cũng được địa phương tập trung triển khai. Năm 2026, toàn xã có 107 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Tính đến ngày 7-10, có 14 nhà hoàn thành, 83 nhà được khởi công.

Chính quyền địa phương tiếp tục đôn đốc tiến độ, phối hợp tháo gỡ khó khăn để các hộ sớm hoàn thành nhà ở, ổn định cuộc sống.

Ông Nông Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Tá, cho biết: Thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ những tuyến đường được bê tông hóa đến những ngôi nhà kiên cố, diện mạo Nghĩa Tá đang từng bước đổi thay. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục nỗ lực sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.