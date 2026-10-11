Khởi sắc phong trào bóng đá ở Phú Túc

Phú Túc là xã vùng sâu, vùng xa, cơ sở vật chất phục vụ thể dục thể thao còn nhiều khó khăn. Dẫu vậy, mấy năm gần đây, đội ngũ những người làm thể thao tại địa phương đã dành nhiều tâm huyết, từng bước đầu tư cơ sở vật chất, tạo điều kiện để phong trào bóng đá phát triển.

Cùng với sân vận động (SVĐ) trung tâm, trên địa bàn xã có 5 sân bóng đá cỏ nhân tạo và 2 câu lạc bộ (CLB) đào tạo bóng đá thiếu nhi. Các sân bóng thường xuyên có người dân đến tập luyện, thi đấu.

Các cầu thủ xã Phú Túc (áo cam) thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. Ảnh: R’ô Hok

Ông Ngô Đức Mạo - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Phú Túc - cho biết: Một số giáo viên tâm huyết cũng thành lập các CLB bóng đá, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng và đưa các đội tham dự giải đấu. Bên cạnh đó, các chủ sân và trường học thường xuyên tổ chức giải phong trào, giúp cầu thủ nâng cao kỹ thuật, thể lực và kinh nghiệm thi đấu, từng bước tạo nguồn kế cận.

Một trong những địa điểm hoạt động sôi nổi là sân bóng Bảo Châu của thầy Trần Quang Hoài Bảo - Giáo viên môn Mỹ thuật Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Phú Túc). Vốn có niềm đam mê bóng đá, năm 2025, thầy Bảo đầu tư xây dựng sân bóng cỏ nhân tạo với diện tích 2.400 m², gồm 3 sân 5 người và 1 sân 7 người.

Từ khi đi vào hoạt động, sân Bảo Châu trở thành điểm tập luyện, thi đấu và giao lưu của những người yêu bóng đá trên địa bàn. Thầy Bảo cũng thường xuyên tổ chức các giải bóng đá dành cho thanh niên, học sinh và các đội bóng phong trào; đồng thời livestream, bình luận các trận đấu, góp phần tạo không khí sôi nổi cho phong trào.

Từ những cầu thủ nổi bật trên địa bàn, thầy Bảo xây dựng đội bóng thuộc CLB Bảo Châu, duy trì tập luyện và thi đấu thường xuyên. Thầy Bảo chia sẻ: “Tôi rất đam mê bóng đá và trước đây từng mở shop thể thao. Khi có điều kiện, tôi đầu tư xây dựng sân bóng với mong muốn tạo sân chơi để anh em ở các thôn buôn có nơi tập luyện, thi đấu. Tôi cũng thành lập 2 đội bóng, duy trì tập luyện và tham gia các giải đấu. Vừa qua, CLB Bảo Châu đã đóng góp các cầu thủ cho đội bóng Phú Túc tham gia môn bóng đá Đại hội Thể dục thể thao tỉnh”.

Phong trào bóng đá Phú Túc còn được vun đắp bởi những người có kinh nghiệm thi đấu và tâm huyết với bóng đá địa phương. Trong đó điển hình có anh Ksor Phiên - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Thời sinh viên, anh Phiên là thành viên đội bóng đá Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh, thường xuyên tham gia các giải bóng đá sinh viên và phong trào. Sau khi tốt nghiệp năm 2016, anh trở về địa phương công tác tại UBND huyện Krông Pa (cũ), đồng thời tiếp tục gắn bó với bóng đá.

Sân bóng Bảo Châu là điểm tập luyện, thi đấu quen thuộc của thanh niên xã Phú Túc. Ảnh: R’ô Hok

Với kinh nghiệm thi đấu, anh Phiên được tin tưởng giao huấn luyện các đội bóng trẻ và dẫn dắt đội bóng huyện Krông Pa (cũ) tham gia các giải cấp tỉnh. Sau đó, anh lập trung tâm bóng đá cộng đồng, trực tiếp hướng dẫn, đào tạo cầu thủ trẻ, tạo điều kiện tập luyện, thi đấu thường xuyên, qua đó bổ sung lực lượng cho các đội bóng địa phương.

Nhiều cầu thủ trưởng thành từ phong trào cơ sở ở Phú Túc dần có cơ hội cọ xát và khẳng định ở các giải cấp tỉnh. Năm 2024, ngay lần đầu tham dự Giải Vô địch Bóng đá 7 người các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, đội bóng huyện Krông Pa (cũ) giành HCB. Năm 2025, đội bóng huyện Krông Pa (cũ) tiếp tục giành HCB môn bóng đá tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai.

Tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I - 2026, đội bóng đá Phú Túc có hành trình ấn tượng, kết thúc giải với HCĐ. Đáng chú ý, trong cả 3 lần tham dự các giải này, đội bóng đều có lực lượng nòng cốt là các cầu thủ Phú Túc và được dẫn dắt bởi HLV Ksor Phiên.

“Dù là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhưng tinh thần bóng đá vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa. Thanh thiếu niên xã Phú Túc cũng rất đam mê bóng đá. Chúng tôi mong muốn đưa hình ảnh bóng đá Krông Pa trước đây, Phú Túc hôm nay đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh” - anh Ksor Phiên chia sẻ.

Ông Ngô Đức Mạo cho biết thêm: Việc đội bóng giành HCĐ môn bóng đá nam tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I cho thấy bóng đá Phú Túc đã có bước phát triển khá vững chắc. Thành tích này không chỉ đến từ nỗ lực của đội tuyển mà còn cho thấy hiệu quả của phong trào bóng đá được duy trì thường xuyên tại cơ sở.

“Nhờ phong trào bóng đá phát triển và các giải đấu thường xuyên được tổ chức, chúng tôi có điều kiện tuyển chọn cầu thủ xuất sắc để thành lập đội tuyển và xây dựng lực lượng kế thừa ổn định. Với nền tảng ấy, chúng tôi đang hướng đến thành tích tốt hơn trong thời gian tới” - ông Mạo nhấn mạnh.