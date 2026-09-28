Khởi sắc đời sống đồng bào Chăm ở Vĩnh Hậu

Đảng ủy xã trao tặng quà Ban Giáo cả Thánh đường Ehsan

Theo Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang, xã Vĩnh Hậu thuộc khu vực II - xã khó khăn. Sau sáp nhập, toàn xã có 12 ấp với 14.448 hộ, 60.636 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào Chăm có 1.191 hộ với 5.930 nhân khẩu, sinh sống tập trung tại ấp La Ma và ấp Hà Bao 2.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã Vĩnh Hậu luôn quan tâm triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc Chăm. Nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực được triển khai, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện để bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Hỗ trợ sinh kế, chăm lo an sinh

Công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm. Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cũng được địa phương quan tâm nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân.

Trao tặng xe đạp cho học sinh dân tộc Chăm có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với chăm lo đời sống, địa phương chú trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện để đồng bào Chăm sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật. Các hoạt động tại thánh đường diễn ra ổn định; những lễ hội, phong tục và nét đẹp văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Trên những tuyến đường dẫn vào khu dân cư đồng bào Chăm, diện mạo nông thôn ngày càng có nhiều đổi thay. Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại, giao thương. Những căn nhà mới dần thay thế nhà tạm, giúp nhiều hộ khó khăn có thêm điều kiện an cư, ổn định cuộc sống.

Ông Machtareh, người có uy tín trong đồng bào Chăm ở ấp La Ma, chia sẻ: “Thời gian qua, đồng bào Chăm luôn được chính quyền xã quan tâm, chăm lo từ đời sống vật chất đến tinh thần. Nếu có trường hợp cần được hỗ trợ, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu đều cố gắng vận dụng nguồn lực giúp đỡ. Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu đối với đời sống đồng bào Chăm ở ấp La Ma”.

Chú Machtareh (ngồi bìa trái), người có uy tín trong đồng bào Chăm ấp La Ma, tham dự hội thảo tại Hà Nội

Theo ông Huỳnh Hồ Thanh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu, việc thực hiện chính sách dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Hằng năm, xã phối hợp Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội An Phú giải ngân vốn vay cho các hộ đồng bào Chăm có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, phát triển kinh tế gia đình. Cùng với đó, địa phương quan tâm nâng cấp giao thông nông thôn tại khu vực có đông đồng bào Chăm sinh sống, tạo điều kiện thuận lợi để bà con đi lại, sản xuất, kinh doanh.

Xã Vĩnh Hậu cũng tích cực vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo là đồng bào Chăm. Từ những nguồn lực hỗ trợ thiết thực, nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định chỗ ở, yên tâm lao động, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Trao tặng quà cho đồng bào dân tộc Chăm trong Ngày hội Đại đoàn kết

Phát huy vai trò cộng đồng, gìn giữ bản sắc

Song song với chăm lo đời sống, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào Chăm chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng quê hương, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Thông qua các mô hình và hoạt động tại cơ sở, chính quyền địa phương kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, kiến nghị các ngành chức năng xem xét, giải quyết những vấn đề chính đáng. Qua đó, góp phần tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của đồng bào, tạo động lực để người dân phát triển kinh tế và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Giao lưu văn hóa, văn nghệ của đồng bào dân tộc Chăm

Ông Du Số, Bí thư Chi bộ ấp Hà Bao 2, cho biết, “Ban lãnh đạo ấp thường xuyên vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo là đồng bào Chăm trên địa bàn. Chúng tôi cũng vận động thanh niên người Chăm tích cực học tập để xây dựng tương lai; đồng thời hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn để bà con yên tâm lao động, phát triển cuộc sống”.

Không chỉ chăm lo an sinh, việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Chăm cũng được xã Vĩnh Hậu quan tâm. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng được duy trì, tạo không gian để đồng bào gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng các dân tộc.

Đồng bào dân tộc Chăm nghe Công an xã tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trao quà

Tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống

Phát huy những kết quả đạt được, xã Vĩnh Hậu xác định tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống vùng đồng bào Chăm; trong đó chú trọng thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Lĩnh vực giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư; đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường. Công tác tuyên truyền được tăng cường nhằm giúp đồng bào Chăm tiếp cận đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Địa phương tiếp tục chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm; duy trì các lễ hội truyền thống, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Cùng với đó là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người Chăm, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng bào dân tộc Chăm dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Từ những chính sách hỗ trợ thiết thực và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng đồng bào Chăm ở Vĩnh Hậu đang từng bước đổi thay. Những con đường khang trang hơn, những mái nhà mới, trẻ em được quan tâm đến trường cùng các hoạt động văn hóa được duy trì đã góp phần tạo nên sức sống mới ở các khu dân cư Chăm. Đây là nền tảng để đồng bào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.