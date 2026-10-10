Khởi sắc công tác giải ngân vốn đầu tư công

Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã dần hình thành (dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng vào tháng 6-2027).

Theo lãnh đạo Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (Chủ đầu tư), dự án này khởi công vào giữa tháng 12-2025, sau hơn 10 tháng thi công, đến nay, đã đạt hơn 65% khối lượng hợp đồng, vượt tiến độ đề ra. Đặc biệt là công tác giải ngân vốn đầu tư công bố trí cho dự án trong năm 2026, đến nay đã đạt tỷ lệ lến đến hơn 99%. Công tác thi công và giải ngân vốn đầu tư công của Dự án Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phản ánh sự nỗ lực, quyết liệt và khởi sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP Đà Nẵng trong năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP Đà Nẵng: Tính đến ngày 30-9-2026, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 13.265,629 tỷ đồng, bằng 77,16% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao (bình quân cả nước giải ngân đạt 52,9%) và bằng 71,84% kế hoạch vốn do HĐND TP, UBND TP giao. So với tình hình giải ngân vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm 2025 (tổng giá trị giải ngân được khoảng 7.760 tỷ đồng, chỉ đạt 47,3% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao và chỉ đạt 44% kế hoạch vốn do HĐND TP, UBND TP giao), cho thấy công tác giải ngân vốn đầu tư công của TP trong năm 2026 đạt hiệu quả gấp bội.