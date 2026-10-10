Khởi quay bộ phim 'Mặt trời không lặn' về Bộ đội Cụ Hồ

Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Cục Tuyên huấn đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phim truyền hình - Đài Truyền hình Việt Nam, Cảnh sát biển Việt Nam, Binh chủng Đặc công và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức sản xuất bộ phim "Mặt trời không lặn".

Đại biểu và đoàn làm phim tại khu tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ Lữ đoàn Đặc công 113.

Bộ phim có 20 tập (25 phút/tập), dự kiến phát sóng trên kênh VTV1 (Đài Truyền hình Việt Nam) vào đầu tháng 12-2026. “Mặt trời không lặn” lựa chọn hai lực lượng có tính chất đặc biệt là Cảnh sát biển Việt Nam và Đặc công. Tuy khác biệt về môi trường hoạt động, phương thức tác chiến, chuyên môn nghiệp vụ, nhưng cả hai lực lượng đều nằm trong một chỉnh thể thống nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam; dù đứng ở tuyến đầu giữa biển khơi hay thực hiện những nhiệm vụ thầm lặng vẫn luôn thể hiện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới - trung thành, bản lĩnh, nhân văn, tận tụy với nhân dân; đồng thời khẳng định, dù ở bất kỳ lực lượng nào, trên bất kỳ mặt trận nào vẫn cùng chung một lời thề và một sứ mệnh: Bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với đoàn làm phim.

Mục tiêu đặt ra với “Mặt trời không lặn” là khán giả cả nước hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Đặc công; qua đó tôn vinh giá trị, những đóng góp của hai lực lượng trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời thể hiện sức mạnh, sự lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bộ phim được khởi quay tại Lữ đoàn Đặc công 113 - đơn vị có không gian cảnh quan “sáng, xanh, sạch, đẹp” tiêu biểu của Binh chủng Đặc công.

Trước khi khởi quay, lãnh đạo Binh chủng Đặc công, các đại biểu, đoàn làm phim đã dâng hương tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ Lữ đoàn Đặc công 113.

Đoàn làm phim thực hiện các cảnh quay đầu tiên bộ phim "Mặt trời không lặn".

Sau khi hoàn thành các cảnh quay tại Lữ đoàn Đặc công 113, đoàn làm phim sẽ di chuyển đến Hải Phòng, Khánh Hòa và một số địa bàn thuộc Quân khu 3, Quân khu 5 để tiếp tục thực hiện bộ phim.